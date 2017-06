Piimatööstus tõi aasta ettevõtete pingiritta lisa

Saare maakonna aasta ettevõtete auks Kuressaares August Kitzbergi tänava äärde paigaldatud pingiritta lisandus eile piduliku lindilõikamisega nimeline pink Saaremaa Piimatööstusele.

Kokku on seal nimelisi pinke nüüd kaheksa. Tänavu jaanuaris kuulutas Saaremaa ettevõtjate liit koostöös Kadi raadio ja Saarte Häälega välja aasta ettevõtte 2016, milleks osutus Saaremaa Piimatööstus, ja nõnda kannabki kaheksas pink kohaliku piimatööstuse nime.

Ettevõtjate liidu juhatuse esimees Villu Vatsfeld märkis uut pinki avatuks kuulutades, et piimatööstus on viimastel aastatel eriti eredalt silma paistnud mitme uue tootega, millele võib tõenäoliselt ka lisa oodata. “Kogu lugupidamise juures sinu eelkäijate vastu, siis sina, Ülo, oled teinud Saaremaa piimatööstusega midagi, mida ei osanud oodatagi,” ütles Vatsfeld.

Tema sõnul on piimatööstus asunud katsetama toodetega, mis tegelikult on kogu aeg olemas olnud, aga teistpidi on osutunud jällegi täielikuks innovatsiooniks. “Pandora laeka tegid lahti, nüüd peab Saare Old’ile lisanduma jälle midagi uut,” naljatas Vatsfeld, viidates juustu Saare Old Eesti 2017. aasta parimaks toiduaineks tunnistamisele.

Saaremaa Piimatööstuse juhatuse esimees Ülo Kivine tõdes vihjamisi, et see plaan on juba paigas, ja tõsi ta on, uut juustu on oodata. Lähemalt on sellest aga vara rääkida. Tema sõnul on piimatööstusel kombeks, et kui midagi juba n-ö paistma hakkab, siis on õige aeg kõlavamalt kõnelda. Enne mitte. “Seisma ei tohi jääda! Konkurents on tihe ja konkurendid liiguvad edasi. Nii peame ka meie edasi liikuma ja uusi asju välja mõtlema,” kinnitas piimatööstuse juht. Seda enam, kui juba tehtu eest on tulnud ka suurepäraseid tunnustusi ja tiitleid. “See annab motivatsiooni rohkemaks,” kinnitas ta.

Aasta ettevõtteks valimine pole Ülo Kivise kinnitusel mingi häbiasi ning tema on maininud seda ikka igal pool, kus vähegi võimalik. “Päris iga päev pinki ju ei saa ja omalt poolt luban käia seda aeg-ajalt vaatamas,” sõnas tööstuse juht. “Minu koduteele ta küll ei jää, aga kui ilm on ilus, tuleb tulla, maha istuda ja mõtiskleda.”

Nimelised pingid



Nimeliste pinkide paigaldamisega Saare maakonna aasta ettevõtete auks tehti algust kolme aasta eest, kui ühekorraga sai August Kitzbergi tänava ääres avatud viis pinki: AS-ile Baltic Workboats (2009), AS-ile Saaremaa Laevakompanii (2010), Merinvest OÜ-le (2011), Kõljala Põllumajanduslikule OÜ-le (2012) ja Alunaut OÜ-le (2013). Neile lisandus tunamullu pink 2014. aasta ettevõttele Sandla Puidule ja läinud aastal samal ajal sai pingi 2015. aasta ettevõte Saaremaa Lihatööstus. Eilsest seisab nende kõrval ka Saaremaa Piimatööstuse pink.