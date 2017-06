Ruhnlased saavad merepäästeks uue kaatri

Ruhnu merepääste saab peagi endale uue kaatri, mille jaoks on EAS eraldanud ligi 130 000 eurot.



Ruhnu saare merepäästja Heiki Kukk ütles, et praegu kasutatakse politseilt saadud vana kaatrit, kuid uut navigatsioonihooaega saab alustada ilmselt juba uue kaatriga. Uus merepäästekaater tuleb 9 meetrit pikk, kahe mootoriga ja palju võimsam.

“Suurel merel väikeste asjadega läbi ei aja, võimekust peab olema,” lisas Kukk. Tema sõnul on peagi kavas välja kuulutada hange ehitaja otsimiseks.

Merepäästja rääkis, et praegu tehakse näiteks kiirabireise helikopteriga, mille reisi hind on meeletult kallis, ning alati ei ole tegu nii kriitiliste juhtumitega, et kopterisõit vajalik oleks. “Edaspidi saame kaatrit ka kiirabi sõitudeks kasutada. Muidugi oleme tänulikud, et PPA meile oma kaatri eraldas, kuid uus asi on ikka uus asi,” sõnas Heiki Kukk.

Sellel aastal esitati väikesaarte programmi raames taotlus kaatrile angaari ehitamiseks, kuid toetust ei antud. “Uuele kaatrile on vaja kohta, kus seda aastaringselt hoida,” rääkis merepäästja Kukk. “Praegu jäi see projekt küll joone alla, kuid anti siiski veel väikest lootust. Aga isegi kui sealtkaudu toetust ei saa, lähme me selle asjaga edasi ja jätkame rahastuse taotlemist,” nentis Heiki Kukk.