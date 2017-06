Ruhnu sai toetust mööbli ostmiseks

Märtsis alanud väikesaarte programmi raames esitas Ruhnu vallavanem Jaan Urvet taotluse Ruhnus renoveeritava koolimaja sisustamiseks. “Esitasime projekti raames taotluse ligi 55000 eurole, mis peaks katma koolimaja mööbli soetamise,” kinnitas Urvet.



Sel nädalal saadi taotlusele positiivne vastus, mis tähendab Ruhnu koolimajale uue ja värske sisustuse saamist.

Väikesaarte programmi eesmärk on aidata saarte kogukondi sealsete esmatähtsate teenuste kättesaadavuse parandamiseks. Õigus toetust taotleda on 13 väikesaarel. Tänavuse programmi kogumaht on 640 000 eurot.