Aste elanikke kimbutav tugev sealäga hais, mis tekib põldude pritsimisel, on Seeder Agri OÜ omaniku Raili Pillmanni sõnul kevaditi vältimatu.

Pillmann ütles Saarte Häälele, et nad võiksid põllumaadel rohkem tehisväetisi kasutada ja vedelsõnnikust loobuda, aga siis kurdaksid ümberkaudsed elanikud jällegi ohtliku reostuse üle, mida tegelikult pole.

“Kellelegi ei meeldi virtsahais, aga sõnnik on leiva isa!” vihjas Pillmann sellele, et ilma väetisteta ei kasva miski. “Meil on sigalaga leping, et veame nende läga. Metsa alla me seda ju kallata ei saa,” nentis Pillmann ja arvas, et Aste elanikud peaksid ise välja pakkuma alternatiivi, kuhu sea läga toimetada. “Kui on nii suur probleem, siis tuleb Aste aleviku elanikel teha ühisavaldus, et sigala suletaks, aga siis jääksid paljud inimesed oma töökohtadest ilma,” lausus Raili Pillmann nõutult.

Ettevõtte omaniku sõnul on selline elanikega vaidlemine iga-aastane, aga nii kaua, kui ei ole aretatud sigu, kelle väljaheited ei haise, jääb probleem püsima. Pillmannile teadaolevalt on teadlased säärase aine ka juba loonud, mille segamisel lägaga hais ei levi. Aga selle kasutamine paneks sealiha kilohindadele kohe euro otsa, nii et suure tõenäosusega seda Eestis niipea kasutusele ei võeta. “Ehk leiab mõni ärimees seavirtsale mõne kasutusvõimaluse, mis haisu ei tekitaks,” pakkus naine.

Inimeste väited, et Seeder Agri OÜ ei käitle virtsa vastavalt nõuetele, on Pillmanni sõnul väärad. “Kõik on seaduspärane ja keskkonnaametiga paika pandud,” kinnitas ta ja lisas, et kui kohalikud soovivad, võivad nad pöörduda spetsialistide poole, kes vajadusel saavad kontrollima tulla.

Raili Pillmann ütles, et ka tema elab praegu aeg-ajalt tuulega kanduva virtsaleha sees, kuid pole täheldanud, et see õue kuivama pandud riietele külge jääks. “See, et haisu tõttu ei saa igapäevaseid toimetusi teha, on ilmselge liialdus,” sõnas Pillmann.

Teele Tilts