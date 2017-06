Transaviabaltika annab teada, et tänasest 9. juunini tehakse suursaarte lennuliine teenindavale lennukile Jetstream 32 plaanilist hooldust. Sel ajal teenindab Tallinna–Kärdla–Tallinna ja Tallinna–Kuressaare–Tallinna liine asenduslennuk L410.



L410 on mandri ja suursaarte vahet varemgi lennanud. Lennukis on 19 reisijakohta ja lennuki meeskond on kaheliikmeline.