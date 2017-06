GALERII: Keskerakonna Saaremaa piirkonda asus juhtima Mihkel Undrest

Laupäeval, 3. juunil, kogunenud Keskerakonna Saaremaa piirkonna erakorraline konverents valis oma uueks juhiks Mihkel Undresti.

“Ei tea kas uusi tuuli oodata on, aga katsume asju teisiti ajada,” arvas vastvalitud esimees Mihkel Undrest, lubades, et annab esimesel võimalusel pikemad vastused.

Piirkonna 301 liikmest osalesid hääletusel 57 ning Undrestile lisaks, pääsesid juhatusse Aivar Aru, Jaanika Rikko, Helle Sulg, Larissa Koppel, Liina Jürisson, Rainer Helde ja Urve Lillimägi.

Keskerakonna Saaremaa piirkond on tänavu juba korra endale juhi valinud, nimelt veebruari lõpus valiti erakonna kohalikuks juhiks taas Janne Nurmik. Ta on öelnud, et kandideeris parimas lootuses, et erakonna peasekretär täidab piirkonna juhatusele kui ka erakonna esimehele antud lubadust, mille sisu ei soovinud ta täpsustada. Mai alguses aga selgus, et seda ei juhtu ning juhatus otsustas oma tegevuse peatada kuni piirkonna erakorralise koosolekuni, kus oleks päevakorras praeguse esimehe ja juhatuse tagasiastumine ning uue esimehe ja juhatuse valimine.

Mai lõpus kokku tulnud Keskerakonna juhatus otsustaski, et 3. juunil kutsutakse uuesti Saaremaa piirkonna liikmed kokku ning esimehe kohale kandideerisid Mihkel Undrest ja Aivar Aru.

Uudis täiendamisel.