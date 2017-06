Ilmateenistus lubab juuniks keskmist õhusooja

Ilmateenistuse kuuprognoosi kohaselt jääb juunikuu õhusoe ja sajuhulk keskmise lähedale, keskmine temperatuur on 13,1-15,5 kraadi ja keskmine sajuhulk 47-87 millimeetrit.



Kuu alguses jääb Eesti kahe ulatusliku madalrõhuala servaalale. Üks neist pöörleb Põhja-Atlandi, teine Loode-Venemaa kohal. Kuu esimestel päevadel valitseb loodevool ja põhja poolt saabub külmemat õhku. Ilm on tavapärasest jahedam ja kohati esineb maapinnal öökülma, sajuhooge on hõredalt. Esimese kümnepäevaku teisel poolel pöördub õhuvool edelasse ja Eestisse saabub soojem, ajuti ka niiskem õhumass, mis võib kohati põhjustada tugevaid sadusid.

Kuu keskpaiku tugevneb Venemaal kõrgrõhuala, mis blokeerib läänepoolsete madalrõhkkondade tee itta. Eesti jääb läänepoolse jahedama ja niiskema ning idapoolse väga sooja ja kuivema õhumassi piirialale. Õhumasside vahetusega kaasnevad tugevad sajuhood ja äikesepilve alused tuuleiilid, kusjuures sajuhulgad võivad piirkonniti tublisti erineda.