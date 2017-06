“Kahtlemata on Saaremaa mu lemmiksaar, sest mu vana-vana… isade talu asus Lümanda lähistel. Juured on olulised, elan saare arengutele alati väga kaasa ja olen uhke, et valem üks maakond = üks vald on siin kõige rohkem teoks saamas. Ühenduses peitub jõud!”

Niisugune sissekanne Kuressaare linna külalisteraamatus peaks soojendama igaühe südant, kes Saaremaad oma kodumaaks peab.

Kindlasti on paljude presidendivisiidiga seotud valikute taga presidendi kantselei, kindlasti on paljude külaskäiguga kaasnevate otsuste mõjutajaks tänane ebakindel maailm ja turvakaalutlused. Kindlasti ei pea president oma külaskäikudel jõudma igasse peresse ega iga poe taha. Loetud tundidega ei jõuagi rohkem kui loetud hulka kohtadesse ja kohtuda loetud hulga inimestega.

Programmi valik ja ajakavast kinnihoidmine on paradoksaalsel kombel need, mis kipuvad selliselt sündmuselt nagu presidendi visiit, võtma teatud osadusetunnet. Just nagu oleks Eesti liiga suur. Aga küllap see üksnes tundub nii.