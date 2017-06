Kaali leiba küpsetab pealinnast pärit pagar (GALERII)

Kaali trahteri eilsel hooaja avaüritusel esitletud Kaali leib valmib pealinnast pärit pagarmeistri Raul Simoni käe all.

“Tahtsin teha sellist neutraalset leiba, igapäevaseks söömiseks nii võileivana kui ka paljalt,” iseloomustas Simon uut toodet saaremaisel leivaturul. Algne variant oli seemneteta, nüüd aga seemnetega ja pagarmeistri sõnul plaanib ta n-ö sama põhja peale varsti veel midagi teha. “Mitte ainult leivaga, vaid kõikide toodetega on see asi, et inimene kipub ära tüdinema,” muigas ta.

Kuna pagarikoja sisseseade võimaldab teha nii pagari- kui ka kondiitritooteid, on lisaks leivale Kaalist varsti tulemas ka muid küpsetisi, aga milliseid täpselt, pagarmeister veel avaldada ei soovinud. “Tuleb koja võimalusi efektiivselt ära kasutada, leib on oma maja ja poe jaoks esimene asi, edaspidi tuleb muudki,” sõnas ta.

Kaali leib on edaspidi igapäevaselt trahterikülastajate laual, aga kes ahjusooja leiba tahab kaasa osta, peab ennast sättima hommikul kella üheteistkümneks trahteri juures asuvasse poodi, kuhu värsked pätsid müügile tulevad.

Tänu naisevõtule kümmekonna aasta eest Leisi elama asunud Simon töötas enne Saaremaale tulekut tuntud pagaritooteid valmistavas ettevõttes Pagaripoisid. Väljaõppinud pagar-kondiiter oli mõnda aega ametis Angla tuulikumäel, kus küpsetas leiba sealses kiviahjus, seejärel töötas Karja Pagaris ja nüüd kutsus Alver Sagur ta Kaali trahteri uude pagarikotta. “Uus asi on ikka ju huvitav,” põhjendas Simon pakkumise vastuvõtmist.