Liivakasti mänguasjad kadusid nädalaga

Eelmisel reedel viis Kuressaare Linnamajandus linna mänguväljakutele laste liivakasti mänguasju, millest suurem osa on nüüdseks kadunud.



Linnamajanduse juhataja Mikk Tuisu sõnul viidi neljale mänguplatsile mõned komplektid linna logoga ämbreid, labidaid ja kühvleid.

“Möödunud nädalal mõtlesime, et ürituste raames tuleb linna rohkesti lapsi, kes ka mänguväljakuid külastavad. Et reisijad tavaliselt ise laste kühvleid-ämbreid kaasas ei vea, viisime mänguväljakutele mõned komplektid kõigile kasutamiseks,” rääkis Mikk Tuisk. Ta lisas, et lapsed ei taha alati oma asju jagada, kui liivakastis on aga asju ühiseks kasutamiseks, ei pea ükski laps end kurvalt tundma. Tuisk märkis, et pole praegu küll kõigis kohtades vaatamas käinud ja kahjud on ju tegelikult pea olematud, ent suurem osa asju on liivakastidest tõepoolest kadunud.