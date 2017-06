Siin on mu lemmiksaar!

Eile Saaremaal viibinud president Kersti Kaljulaid tunnistas Saarte Häälele, et ta on saarlane ja elab Saaremaal toimuvale hingega kaasa.

“Teate, mis vahe on kaelkirjakul ja presidendil?” hõikas Kersti Kaljulaid Kuressaare linnapargis tema tulekule juhuslikult peale sattunud lastele, kes pargi aia tagant piidlesid. Vastust saamata vastas ta ise, et loomaaias kaelkirjakut nähes talle tere tõesti ei öelda. “Presidendile ikka võib,” naeris Kaljulaid.

Presidendi hommik Kuressaares algas traditsioonilise hommikujooksuga kell 6.30. Kaaslaseks kohalik superjooksja Raili Rüütel, kes viis GOSPA-s ööbinud riigipea tunniks Roomassaare kandi kergliiklusteedele.

Saaremaal käies ei saa ükski president üle ega ümber Baltic Workboatsi külastusest. Firma juhatuse liige Märten Vaikmaa tunnistas presidenti oodates, et seni on Baltic Workboatsis tõesti käinud kõik riigipead peale Lennart Meri.

Pärast laevatehase külastust suundus Kaljulaid väikelaevaehituse kompetentsikeskusse ja piimatööstusse. Linnaparki istutas ta tamme.

Linnapea Madis Kallas tervitas presidenti raekoja ees ning volikogu saalis toimus vestlus omavalitsusjuhtidega. Justkui tavaline turist, ilma tähelepanu saamata, kõndis president seejärel jala kuursaali, kus lasti räimeprael hea maitsta.

Kersti Kaljulaid andis intervjuu ka Saarte Häälele ja Kadi raadiole, mida saab lugeda-kuulata järgmisel nädalal. Õhtul suundus president Saiklasse Saaremaa Seppade ettevõttesse ning kohtus Orissaare tugikeskusega.

Kaaskonnas Saaremaaga seotuid palju



President Kaljulaid kirjutas linna külalisteraamatusse, et Saaremaa on tema lemmiksaar ja tema juured on siin. Saaremaaga on seotud veel nii mõnigi tema saatjaist.

Nii rõõmustas presidendi nõunik Liia Hänni, et saab tänu riigipea visiidile üle pika aja taas kodukülas Karalas käidud. “Sel aastal polegi veel jõudnud,” muigas poliitik ja ühiskonnategelane. Ta ütles, et saarlasena tal presidenti kohalikest oludest siiski eriti valgustada ei tulnud. “Ta peab ennast ikka ise saarlaseks,” kinnitas Hänni.

Saaremaaga on seotud ka presidendi kantselei juht Tiit Riisalo, kes on Saaremaa merispordi seltsi auliige. Selle tiitli sai ta ümbermaailmareisi eest jahtlaeval Lennuk.

Riisalo meenutas, et hommikul Nasval käies tuli talle meelde, kuidas omal ajal sai seal jahi ehitusele kaasa elatud. “Me elasime seal kuid,” viitas Riisalo endisele hotellihoonele, kus hommikul külastati Baltic Workboatsi.

Saarlasi võib aga leida ka näiteks presidendi turvameeskonnast.