Alates juunist liitus Tuule Grupiga pikaajalise kogemusega jurist Svetlana Maripuu, kes asub muu hulgas nõustama grupi ettevõtteid ja töötajaid juriidilistes küsimustes.



Tuule Grupi ettevõtete siseturvalisuse korraldamise ja õigusalase nõustamisega tegeleva Tuulaja OÜ juhatuse liige Lennart Viikmaa ütles Saarte Häälele, et Svetlana Maripuu on teeninud Eesti riiki aastakümneid, töötades nii politseis kui ka prokuratuuris.

“Meil on äärmiselt hea meel, et Svetlana on otsustanud Tuule Grupiga liituda, et jagada oma pikaajalisi kogemusi ja teadmisi ka erasektoris,” sõnas Viikmaa.

Svetlana Maripuu töötas kuni aprillikuuni Lääne ringkonnaprokuratuuris Saaremaa prokurörina, enne seda politseis.