Torgu vallavolikogu eilsel istungil oli ühe päevakorrapunktina arutusel vallavara müük avalikul enampakkumisel.



Volikogu esimees Mihkel Undrest ütles, et tegemist on endise internaadihoonega, mis asub vallamaja kõrval ja kus hiljem tegutses ka lasteaed. “Maja on tühi, raamatukogu kolis ju sealt ka uutesse ruumidesse ja nii ta seisab. Ehk õnnestub ta ära müüa ja saab temaga veel midagi kasulikku ette võtta,” arvas volikogu esimees.

Undresti sõnul läheb endine internaat volikogu otsuse kohaselt suulisele enampakkumisele alghinnaga 25 000 eurot.

Torgu vallavanem Tiit Põld ütles, et tõenäoliselt ilmub teade suulise enampakkumise kohta teisipäevases lehes. Reeglid näevad seejuures ette, et info enampakkumise toimumise kohta peab avalik olema vähemalt kaks nädalat.

“Seega toimub enampakkumine ilmselt kahe nädala pärast teisipäeval,” märkis Põld. Kuupäevaliselt on see 20. juuni.