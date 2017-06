Mind sundis pastakat haarama Aste elanikke häiriva haisu jutt. Elan Valjala kandis ja siin on täpselt seesama teema, kuna siin see nn haisuvabrik otse asub. Kes Kuivastu poole sõitnud on, teab küll, kus see pärast Valjalat asub.



Kui varem sai normaalsemalt hingata, siis nüüd, kui külv on tehtud ja oraste peale alles suur vedu hakkab, on näha, kuis üks luft pole veel äragi veetud, kui juba uus tuleb. Musta maa peale pannes tehakse see kultivaatoriga kohe sisse, see leevendab haisu, mitte ei kaota.

Kui rääkida sellest, kuidas seda veetakse, siis aastaid tagasi, kui sellega alustati, oli selline torudega pütt traktori järel, mis viis selle otse mulda. See oli kasutusel väga lühidalt. Sellist agregaati olen ma näinud veel ainult Tahula teedel. Siin veab traktor enda järel nüüd sellist pütti, mille tagant tuiskab musta massi otse õhku, noh nii meetri kõrguselt. Ja nõnda on see hais esikus ja õues 4–5 päeva.

Pole siis mõtet rääkida pesupesemisest ega pikalt õues tegutsemisest, mille puudust praegu pole. Ja vesi kaevus on ka väga halb, haiseb, õlikord on ämbris peal. Huvitav on see, et vesi on vahest ka parem – iga kord musta setet ämbri põhja ei jäägi!

Kõige kurvem on muidugi see, kui ootad lapsi ja lapselapsi ning nad ei tule siia kunagi enne, kui on küsinud, ega haisu pole. Väikestel on siin halb hakanud.

Ja lõpetuseks. Mis teha – joogivee toon juba aastaid poest, kahjuks puhta õhu müügist pole kuskilt midagi kuulda…

Teid tervitades, head lehetegijad, lehelugeja Valjala vallast (nimi toimetusele teada).