GALERII: Türgi muusika Kuressaare kultuurikeskuses

Laupäeval, 3. juunil, võis Kuressaare kultuurikeskuses nautida Türgi müstilise muusika tervistavat jõudu.

Kultuurikeskuse info kohaselt on laulja ning türgi muusika ja folkloori õpetlane Latif Bolat õppinud rahvamuusikat ja -kultuuri Gazi ülikoolis Ankaras ning õpetanud pärimusmuusikat mitmel pool Türgis. Tema repertuaar hõlmab sufi pühenduslaule ja Türgi rahvamuusikat. Bolat on esinenud Ameerikas (sealhulgas kuulsas Carnegie Hallis), Kanadas, Indias, Austraalias, Uus-Meremaal, Indoneesias, Singapuris, Bulgaarias, Filipiinidel, Inglismaal jne. Sel korral on tema lavapartneriks naissoost (!) pöörlev derviš.