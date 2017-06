Poiss, kes aimab linnukeeli

Martin Vesberg on neljateistkümneaastane koolipoiss, kelle huvialad ulatuvad muusikategemisest purjetamiseni, kuid suurim magnet on tema jaoks loodus oma lõputus rikkuses ja pidevas muutumises.





Neljapäeval jõudis Martin tagasi viiepäevaselt retkelt Matsalu looduskaitsealale, kus ta oli tuntud ornitoloogil Kalev Rattistel abiks kajakate rõngastamisel. Eile aga roolis noormees juba purjekat Eesti meistrivõistlustel.

Martin nendib, et huvi looduse vastu tekitasid temas vanemad – üheskoos käidi ja käiakse praegugi palju looduses, matkatakse ringi, avastatakse Saaremaad.

See oli aasta 2012 kevad, kui Martini emale hakkas lehes silma kuulutus, mis teatas, et linnuhuviline Hillar Lipp korraldab linnuvaatluspühapäevakuid. Noormees mäletab, et esimesel korral oli rahvast palju, vaatamata sellele, et mõnusal pühapäevahommikul tuli tõusta juba kell kuus ja siis jalgsi vaatlustorni vantsida.

Mida nädal edasi, seda vähemaks jäi rahvast, kes viitsis end kohale vedada. “Mai keskpaigas, nii neli-viis nädalat pärast esimest linnuhommikut olin vaatlejatest alles jäänud ainult mina. Aga ma käisin kohal ja nii saingi linnud selgeks!” on Martin viis aastat hiljem esimesele juhendajale ja teenäitajale südamest tänulik.

Loe edasi laupäevasest Saarte Häälest.