TÄNAVAFESTIVAL: See kena ning!

Kuressaare tänavafestival tuli suhteliselt eikusagilt. Oli skeptikuid, kes kahtlesid, et kas värskesse päikesepealinna üks suurem üritus veel mahub. Kuid nagu näha – mahtus ja tõi kevadiselt virguvasse linna kõvasti melu. “Tehke seda palun veel,” kõlas eelmisel laupäeval festivalil osalejate suust korduvalt.

SÜDAMES: Kuressaare tänavafestivali avahetkeks tõmmati paduvihmas üles paberist lõigatud südametest kokkupandud uhke plagu, mis valminud käsitööna alles festivalieelsel ööl. Samal ajal oli korraldajate südames mure, et kas tõesti keerab ilmavana neile korralikult käru. Õnneks siiski mitte.

Garaažimüügil läheb kõik kaubaks!

Maikuu viimasel pühapäeval avaneb Kuressaares nii mõneski aias huvitav vaatepilt – õued on täis igasugu kraami, inimesed käivad ja uudistavad. Kes vähegi linnas toimuvaga kursis on, teab, et käimas on garaažimüük.

Müüma on kutsutud hüüdlausega “Nüüd on aeg kasutu kraamiga ratsa rikkaks saada!”. Ratsa rikkaks saama pürgib koguni 29 müüjat, kes üritavad üleliigsest kraamist lahti saada.

Mida müüa, korraldajad ette kirjutanud pole. Kaubaks sobib kõik, mis koju tarbetult seisma jäänud.

Tahad uut jalgratast? Saad. Soovid garderoobi värskendust? Võid valida tuhandete riiete seast just sulle sobivad. Oled pikka aega soovinud ehitada uut sauna? Võid koju viia uue kerise ja saunalava.

Žigulli ust leidub?



Külmkapp või pliit on puudu? Lapsel liiga vähe mänguasju? IT-sõbrad võivad mõnest õuest leida uue läpaka, teleri või veidi putitamist vajava printeri. Nii mõnigi müüja tunnistab, et eriti hästi lähevad kaubaks nõukaaegsed asjad…

Teele Tilts, Raul Vinni

