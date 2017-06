Transatlantilised suhted: Euroopa Liit püüab Donald Trumpist vabaneda

Paljud Saksamaa tipp-poliitikud suhtuvad Euroopa ja Ameerika suhete tulevikuväljavaadetesse suure skepsisega. Nende arvates ootab Euroopa Liitu ees uus algus koos suurema sõltumatusega ookeanitagustest partneritest.

Tähelepanuväärne on, et just kantsler Angela Merkel, kelle parim noorusaeg möödus totalitaarsel Ida-Saksamaal ja kes seepärast USA-d kui vabaduse etaloni omal ajal suisa jumaldas, on poliitik, kes teatas, et Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu usalduslikele suhetele on saabumas lõpp. Säärase avalduse tegi ta eelmisel nädalavahetusel.

Üldiselt on ju teada, et Merkel valib esinemiste ajal sõnu hoolikalt ega kaota enesekontrolli isegi siis, kui on sunnitud esinema näiteks mõnes õlletelgis, kirjutab Saksa ajaleht Rheinische Post. Kantsleri mõtte- ja võitluskaaslased mäletavad aga hästi, et oma ametiaja alguses oli ta tõeline “transatlantiline romantik”.

“Meie, eurooplased, peame nüüd tõepoolest oma saatuse endi kätesse võtma,” ütles Merkel, külastades koos oma liitlase, Baierimaa Kristlik-Sotsiaalse Liidu (CSU) juhi Horst Seehoferiga Münchenis üht õlletelki.

Umbes samasuguseid mõtteid on Angela Merkel väljendanud ka varasematel kuudel. Peamiselt on ta seda teinud, kui esinemise teemaks on olnud kas Brexit või siis Donald Trumpi valimine USA etteotsa. Seekord oli aga suureks üllatuseks Saksamaa valitsusjuhi mõttekäigu jätk. Ta ütles: “Möödunud on ajad, mil me võisime üksteisele loota. Kõike seda olen ma tunnetanud viimastel päevadel.”

