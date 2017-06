Habemega hambamure sai murtud

Kui erakorralise hambaraviteenuse puudumine on Saaremaal olnud aastaid igasuvine probleem, siis sel suvel ei pea ootamatult valutama hakanud hamba tõttu enam valu kannatama või saarelt mandrile tohtri juurde sõitma.

“Lepingud teenuse pakkujatega on kooskõlastamisel, aga sisuliselt saame tänaseks kinnitada, et erakorralise hambaravi korraldamine suvel saarlastele ja meie külastajatele on jaanipäevast merepäevadeni laupäeviti tagatud,” ütles linnapea ja Saaremaa omavalitsuste liidu juht Madis Kallas.

Kallase sõnul on kokkuleppele saadud kõigis detailides.

“Kogu korralduslik pool käib Kuressaare haigla erakorralise meditsiini osakonna kaudu,” selgitas linnapea. “Kuna tegu on erakorralise hambaravi teenusega, edastatakse kogu info hambaarstide ja nende kontaktide osas vaid EMO arstidele.”

Linnapea sõnul sobib selline korraldus ka kohalikele omavalitsustele. “Meile on oluline teenuse kättesaadavus,” põhjendas Kallas, lisades, et selle korraldamine on juba vastava ala spetsialistide otsustada.

“Loomulikult loodame, et inimesed üldse hambaprobleemide käes vaevlema ei peaks,” ütles Kallas. “Kui seda peaks siiski ette tulema, oleme vähemalt meie saarlastele ja külalistele andnud selge sõnumi, et soov, võimekus ja valmisolek sellise teenuse pakkumiseks on kohalikel omavalitsustel ja meie meditsiinisektoril olemas.”

Kallas avaldas lootust, et sel suvel rakendatav mudel õigustab ennast ja järgmistel aastatel saab sarnast teenust ka edasi arendada.