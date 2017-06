Reedel kella 23 paiku toimus liiklusõnnetus Lääne-Saare vallas Kuivastu–Kuressaare maantee 137. kilomeetril Tahula külas.

Esialgsetel andmetel kaldus Kuressaare poole sõitev Opel, mida juhtis 44-aastane mees, lauges paremkurvis vastassuunavööndisse, kaotas juhitavuse, sõitis teelt välja põllule ja paiskus üle katuse.

Sõiduki juht toimetati Kuressaare haiglasse ja jäeti haiglaravile. Politsei tuvastas, et juhil oli juhtimisõigus, kuid tema kainus ja turvavarustuse nõuetekohane kasutamine on veel selgitamisel. Sündmuskohal oli sõidutee kuiv ja ilm selge. Juhtunu muud asjaolud on veel täpsustamisel.