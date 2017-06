JUHTKIRI: Turismisaare kitsaskohad

Suvi on kätte jõudmas ja Saaremaa on nigelast ilmast hoolimata turistidele valla. Osa külalistest jalutab juba sissetallatud radu mööda lossivallidel ja kiikab ka mõnda peatänava-äärsesse kohvikusse. Teised aga tahavad jalutada linnast väljas, mõnes looduskaunis kohas. Õnneks nendest siin saarel puudust pole.

Paraku on ühte neist, nimelt Koigi rabasse, kaunis ebamugav pääseda. Suured bussid pööravad suisa otsa ringi, kui rabas asuvale matkarajale viivat teed näevad. Nii jääbki mõnel Saaremaa osaliselt avastamata. Seejuures ei tasu rääkida üksnes välisturistidest, vaid ka Saaremaa oma inimestest.

Seni on suurem tee parandamine jäänud “konksu” taha, et selle tee ääres ei ela ainsatki inimest ja nii on kohaliku omavalitsuse prioriteedid lihtsalt mujal. Kui tuleb suur vald ja piimajõed paisu tagant valla pääsevad, siis selline selgitus muidugi enam ei kõlba. Siis tuleb ikka laiemat pilti näha.