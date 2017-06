Kevin Saar liitus Pärnu Võrkpalliklubiga

Lõppenud hooajal Rakvere VK ridadesse kuulunud Kevin Saar, keda soovis palgata ka Saaremaa meeskond, liitub hoopis Pärnu VK meeskonnaga.

“Tundus õige käik,” tunnistas Kevin Saar (pildil). “Rahaliselt ei saanud Saaremaa meeskonna pakkumisega küll võrrelda, aga motivatsiooniks on Euroliiga ja treener Avo Keel. Tahan tema käe all mängida ja näha, kas ta on ikka nii hea treener, kui räägitakse.” Kevin Saar seab endale eesmärgiks võita kõik võimalikud tiitlid. Tõsisemateks konkurentideks hindab ta Saaremaa ja Tartu meeskondi, sest kõik teised on ette võtnud noorenduskuuri. “Ise soovin kindlasti põhikoosseisus ja pildis olla ning tahan ka Euroliiga mängudes silma paista,” lausus ta. Samas mänge Saaremaa meeskonna vastu Kevin Saar eriliselt esile ei tõsta. “Need on minu jaoks mängud nagu iga teise vastase vastu,” märkis ta.

Viimased aastad Rakvere Võrkpalliklubi koosseisu kuulunud 33-aastane Andris Õunpuu pole järgmise hooaja osas veel midagi otsustanud.

“Kuulujutte erinevate mängijate liikumisest on praegu palju,” rääkis Andris Õunpuu Delfile. “Mina olen aga vist selline vana kooli mees, kelle juurde tullakse alles siis, kui hiljem on vaja mõnd positsiooni lappida. Rääkisin Rakvere klubi presidendi Raigo Pärsiga ning mingi huvi neil minu vastu on. Kui naine ja laps lubavad võrkpalliga edasi tegeleda, siis võib selle peale mõelda. Aga praegu on küll pigem küsimus, kas ma üldse jätkan. Püssi põõsasse ma kohe ei viska aga kindlasti, suvel mängin rannas.”

Rakvere VK libero Alari Saar kaalub kahe variandi vahel. “Ootan nii Rakverelt kui ka Saaremaalt parasjagu pakkumist. Nende võistkondade vahel teen ka otsuse. Iseenesest ei tahaks Rakverest lahkuda – see oli väga eriline hooaeg –, aga kõik selgub lähiajal,” ütles ta.