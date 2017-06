Kihelkonna koolile annetati 18 000 eurot

Vilsandi juurtega Jaan Vilval annetas Liechtensteini fondi Elcose Stiftung kaudu Kihelkonna koolile 20 000 Šveitsi franki ehk 18 000 eurot.

Kihelkonna vallavanema Raimu Aardami sõnul toetab see fond lasteasutusi üle Euroopa. “Üks nõukogu liikmetest on Vilsandi juurtega, Vilsandil olles külastas ta ka meie kooli ja lasteaeda ning leidis, et sobilik on kodukanti just niimoodi meeles pidada,” ütles Aardam.

Praegu kaalutakse, mida saadud summaga teha. Võimalused on osta riiete kuivatuskapp või ehitada õuesõppeks vajalik varjualune.