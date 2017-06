Saaremaa ühisgümnaasiumi abiturient viis gümnasistide seas läbi uuringu poolvääriskivide populaarsusest, kust selgus noorte usk kristallide maagilisse toimesse.

Uurimistöös keskendus Laura Arge SÜG-i gümnasistide kokkupuutele poolvääriskividega ja võttis eesmärgiks uurida, kui populaarsed kristallid noorte seas on.

Küsitlusele vastas 96 inimest ning selgus, et kivide populaarsus on suur – enam kui pooled uskusid, et kristallidel on eriline vägi ja tervendav toime ning osa on seda ka omal nahal kogenud. Populaarseteks poolvääriskivideks osutusid roosa kvarts, ametüst ja tiigrisilm ja selgus, et kõige enam kasutatakse kristalle ehetena.

“Idee tekkis minu oma huvist selle teema vastu ja üleüldse on kristallidega seonduv praegu päevakajaline,” ütles uurimistöö autor Laura Arge. “Ma usun kristallide mõjusse ja arvan, et neil on vägi vaid siis, kui inimene neisse ise usub.”

Küsitlusele vastanute seas oli 42 X klassi õpilast, 12 XI klassi õpilast ja 42 abiturienti, 67 olid tütarlapsed ja 29 noormehed. Vastanutest 60% uskus kristallide erilistesse võimetesse ja tervendavasse toimesse, mitteuskujaid oli 36. Omal nahal oli kristallide mõju tundnud 27 õpilast ja 69 väitis, et pole kivide mõju kunagi tunda saanud. Ometi uskus 34 õpilast kristallide mõjusse ilma, et seda ise kunagi kogenud oleks.

Viis õpilast nentis, et on saanud kristallidelt abi tervisemurede leevendamiseks, samuti on kivid pakkunud eneseusku, õnne ja energiat. Kolm õpilast märkis, et kristall pakkus neile kaitset ja ühel on kivi, mis omaniku arvates oli teda autoõnnetusest päästnud.

Laura Arge sõnul oli uurimistöö tulemus tema jaoks küllaltki ootuspärane, sest kristallid on gümnasistide hulgas tõepoolest populaarsed. Oma lemmikuid kannab ta kaasas nii ehete kui ka talismanidena.

“Kannan neid lihtsalt kotis või taskus kaasas,” kinnitas Laura.