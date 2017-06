Ööl vastu laupäeva langes õhutemperatuur Saaremaal mitmes paigas alla nulli.

Öökülm näpistas taimi ning mõnelgi pool said kannatada varakult maha pandud põllu- ja aiataimed. Valjala vallas Sakla külas elav Aina Rõõm ütles, et juunis aeda kimbutav öökülm on pea iga-aastane nähtus. Seekord said temal kannatada nii kartulid kui ka lilled.

Teele Tilts