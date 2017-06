Poiss peksis ühe öö jooksul kolme inimest

Kohus mõistis 12. mail trellide taha siis veel alaealise noormehe, kes möödunud aastal joobnuna ja autot juhiloata juhtides eiras politsei peatumiskäsku ja peksis möödunud kuul kolme inimest.

Prokurör Agnes Ollema-Barndõk ütles, et alaealise vangistusega karistamine on äärmuslik meede, sest noorte ja eriti alaealiste puhul püütakse kõigepealt leida teisi viise õigele teele juhtimiseks. Lõplikuks karistuseks mõisteti eile 18-aastaseks saanud noormehele üks aasta kaks kuud ja üheksa päeva vangistust ja noormees võeti kohtusaalis vahi alla. Reaalne vangistus on tema sõnul viimane abinõu eelkõige uute kuritegude ärahoidmiseks, mis võetakse kasutusele siis, kui muud karistusliigid on juba ammendunud.

Lääne ringkonnaprokuratuur süüdistas Timmot läinud aasta detsembris politsei peatumismärguande eiramises ning auto juhtimises joobes päi ja omamata juhiluba. Autol oli tegemata ka tehnoülevaatus ja puudus liikluskindlustus.

Lääne ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Liivi Reinhold ütles, et noormees pani kuriteo toime eelmise kriminaalkaristuse kandmise ajal, mistõttu tuligi tal nüüd reaalset vangistust kandma minna.

Uue kuriteo pani noormees toime 6. mai öösel, pekstes alkoholijoobes olles kolme inimest ja tekitades neile tervisekahjustusi. Kriminaalmenetluse kuludena tuleb Timmol tasuda 1152,11 eurot. Lisaks konfiskeeriti tema sõiduauto.