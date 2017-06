Raha on potist 2 miljonit puudu

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetuse (PKT) 2,3 miljonit eurot ihaldab kaheksa Saare maakonna projekti, milles küsitavad rahasummad on kokku 4,5 miljonit.

Euroraha jagav meede on üks magusamaid rahapotte, kust jagatakse üsna arvestatavaid summasid. Näiteks I voorus said raha Kuressaare keskväljaku arendamine ja Hõbevalge keskus, kokku peaaegu 5 miljonit eurot. Kuna tegu on eeldatavasti viimase rahaküsimise vooruga, on konkurents eriti suur.

Riigihalduse minister Mihhail Korb kinnitas PKT II vooru Saare maakonna pingerea, milles kõrgeimad punktid sai Liiva keskuse arendamine. Nüüd saavad kinnitatud projektid hakata EAS-ist raha taotlema, kuid selle saamine pole kindel. Maakondlik pingerida võib positsioone vaid kindlustada.

Saare maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Agne Peetersoo märkis, et eeldatavasti annavad kõik projektid oma taotluse siiski sisse. “Meie hea üritus ei katke,” ütles Orissaare vallavanem Vello Runthal pingerea kohta, kus aleviku keskuse uuendamine on tagumisse otsa jäänud.

Seekord läheb n-ö sini­lindu püüdma 8 projekti. Liiva kesku­se ettevõtlusala arendamise jaoks küsis Muhu vald 213 435 eurot. Vallavanem Raido Liitmäe oli telefonis üsna optimistlik ja kinnitas, et Muhu läheb kindlasti EAS-i raha taotlema.

Pingerea teise koha on hõivanud Kingli Grupi arendatav Oti tootmisala ja kolmanda Kuressaare linnuse arendamise järgmine etapp.Suurimat summat – 1,3 miljonit eurot – taotleb Saare maakonna maalinnade võrgustik ehk siis soovitakse üksi saada pool saadaolevast rahast. Juhul kui EAS toetaks projekte maakondliku pingereaga sarnaselt, oleks selle ja eelnevate projektidega raha jagatud. Üks huvitavamaid projekte on kindlasti Sõrve tuletorni avamine Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks, mis teeks sellest Saaremaa ainsa avatud tuletorni.

Kui enamik II vooru projekte on juba eelmises voorus käinud, siis ühe uuena on sisse tulnud pingereas kuuenda koha saanud Panga kogupere- ja looduskeskus. Projekti eesmärk on ehitada Pangale hoone, kust saaks teavet kohaliku looduse, ajaloo jms kohta. Samuti oleks seal 50-kohaline seminariruum ja tualetid. MTÜ Panga Areng vedaja Alver Sagur on seotud ka pingereas viimaseks pandud Kaali loomekeskuse ja planetaariumiga. Ette­võtted saavad taotlusi esitada 25. septembrini.