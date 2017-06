Saaremaa ühe kenama vaatamisväärsuse Koigi raba juurde viiva tee olukord on tänavu muutunud eriti nadiks – vihmaga veab, kui seal madalama autoga põhja peale kinni ei jää, muul ajal tuleb lihtsalt, hambad ristis, aukudest läbi põntsutada.

Koigi külas elav Argo Püssim tõdes, et kohalikud saavad oma autodega tee küll kuidagi läbitud, kuid tema ei kujuta ette, kuidas turismibussid seal sõita saavad. “Kurb on. Turiste käib rabas üha enam ja tee ei jäta head muljet kahjuks,” kõneles ta.

Püssimi sõnul on olnud kordi, kus autod pööravad tuldud teed tagasi. “Vihmaperioodil võib mõnes kohas madalama autoga põhja peale jääda, ülejäänud teel on aga lihtsalt väga suured ja sügavad augud,” kirjeldas mees. Praegu ei ole tee tema sõnul isegi rattaga läbitav.

Samuti mitte eriti kaugel elav Brenda Holt tunnistas, et tema avastas rabaraja enda jaoks sel aastal ja kuna koht on imeline, käib seal tihti. “Tee olukord läheb hulluks just metsa vahel, kus tavaautoga peab reaalselt sõitma teise käiguga, sest augud on meeletud,” kirjeldas ta. Holt märkis, et kui just autol põhja alt ära ei taha sõita, tuleb edasi liikuda väga aeglaselt, mis on arvestades tee pikkust piinarikas. “Tee on üsna lühike ja kui seda peab läbima teeolude tõttu kaua, siis ajab see harja punaseks,” nentis Holt.

Liisa Peedi, samuti kohaliku elaniku arvates on olukord viimasel ajal eriti hull. Ta mehel oli tükk tegu, et autoga aukudest mööda põigata. “Nüüd on need vett ka täis. Nii ei tea keegi, kui sügava auguga tegu,” märkis ta.

Pöide vallavanem Andres Hanso tunnistas, et tee olukord pole kiita, kuid “kohutav” ta selle kohta ei ütleks. Pigem “kohati kehv”.

Tema sõnul on kõikide valdade, nii ka Pöide ülesanne tagada oma elanikele elutähtsad teenused. “Matkaraja teel ei ela ainsatki meie valla elanikku. Seepärast ongi see tee jäänud remondivajaduste pingerea tagaotsa,” selgitas Hanso.

Jõudumööda on nad teed paiganud. Ka tänavune teehoiukava näeb ette vedada sinna neli koormat killustikku ja täita sügavamad augud. See juhtuvat paari nädala jooksul.

Hanso sõnul on vald proovinud algatada koostööd ka RMK-ga, et tee võiks korda teha kahepeale, kuid tulutult. Tee korrastamiseks oleks tarvis mõlemal pool teed kulgevad kraavid puhastada, võsa maha võtta, parkla läheduses asuv truup avada ja tee kogu ulatuses killus-

tikuga katta.

Kolme aasta eest algatas MTÜ Tagavere Optimistid eesotsas Elle Mäega idee, et Koigi rabasse võiks teha korraliku ligipääsu Kuivastu maantee poolt. Just sellise, mis rahuldaks ka turiste, sest mingi pääs Kuivastu mnt poolt on iseenesest olemas, tõdes naabervalla Orissaare vallavanem Vello Runthal.

“Mina lähenesin Koigi rabale esmakordselt Kuivastu mnt poolt, paarkümmend aastat tagasi Moskvitšiga,” meenutas ta. “Ka täna saab autoga ligi, ent see tee ei ole olukorras, kus väga uhke autoga tahaks sõita.”

Runthali sõnul on pääs rappa Kuivastu mnt poolt sisse kirjutatud ka Orissaare arengukavasse. “Praegustest vallapiiridest lähtudes olime omamoodi probleemi ees: raba ise asub naabervaldades – Pöides ja Laimjalas –, aga taastatav ligipääs Orissaare vallas,” kõneles ta. Taastatava ligipääsu ehitus tuleks vaid Orissaare rahakoti arvelt.

Runthali sõnul toetavad nad ideed jätkuvalt. Viimane tegevus, milles vald osales, oli projektitaotluse esitamine PRIA-le, esitajaks MTÜ Tagavere Optimistid. Taotlus oli küll abikõlbulik, ent seekord neile raha ei jagunud. Seega tuleb järgmisel aastal uuesti proovida või leida mõni teine rahastusallikas.

Sel aastal on neil plaanis osa Kuivastu mnt poolsest rabateest viia kõvakatte alla koostöös POÜ-ga Rauni, ent lõpuni see olukorda ei paranda, sest Väljaküla laudast rabani on tee ikka kehv.

RMK: teehoid on valla ülesanne

RMK Lääne-Eesti piirkonna külastusala juht Üllar Soonik sõnas, et kõnealune tee on varasemast kehvemas seisus selle aasta kevadest. “Oleme ka ise valla poole pöördunud küsimusega, millal tee korda saab,” tunnistas Soonik.

Tema sõnul on vald üht-teist tee heaks teinud – ka mullu viis nt aukude tasandamiseks kruusa – ja teeb tänavugi. “Aga paraku on see neil selline teelõiguke, mille jaoks pole vist väga vahendeid,” arvas ta.

Hanso pakutu osas, et tee võiks korda teha RMK-ga kahasse, RMK aidata ei saa. “Kahepeale teha ei saa. RMK-l on omad maad ja teed ning väljapoole neid me minna ei saa,” kinnitas Soonik. “See on valla teema täielikult, paraku meie oleme oma rajaga lihtsalt selle tee taga.”

KOIGI RABA

Ligi 5 km pikkune õppe-matkarada asub Saaremaa suurimas, 39,8 km² suuruses Koigi rabas. Koigi raba on oluline põhjaveekihtide toitja Ida-Saaremaal. Seal esinevad kõik soode liigid, mis muudab piirkonna väärtuslikuks objektiks Lääne-Eesti soostumisprotsesside uurimisel. Seetõttu on sinna ehitatud õpperada, mis aitab seda loodusturistidele huvi pakkuvat vaatamisväärsust eksponeerida.

Matkarajale jõudmiseks tuleb sõita mööda Kuressaare–Laimjala maanteed 45. kilomeetrini. Seal näitab suunaviit vasakule matkaraja poole.