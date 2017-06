Undrest ei pürgi vallavanemaks

Laupäeval Keskerakonna Saaremaa piirkonna uueks juhiks valitud Mihkel Undrest kinnitab, et tema ei ole erakonna kandidaat Saaremaa vallavanema kohale.

“Ei tea, kas uusi tuuli oodata on, aga katsume asju teisiti ajada,” ütles Undrest kohe pärast ametisse valimist. Eilses Kadi raadio saates “Keskpäev” märkis ta, et otsest soovi piirkonna juhiks saada tal polnud, kuid “viimasel päeval kukkus niimoodi välja, et tahvlile kaks nime jäi”.

Undrest kinnitas, et erakond tuleb Saaremaal välja oma valimisnimekirjaga, kuid tema ei ole vallavanema kandidaat, kuna tal on piisavalt tööd muus valdkonnas. “Ma tahan jätkata kalapüügi ja -müügiga,” sõnas ta.

Keskerakond tahab mainet tõsta

Uue juhatuse plaanidest rääkides märkis Undrest, et “Keskerakond on Saaremaal toimetanud kõik need aastad, kui ta polnud valitsuses ega kusagil ja need aastad polnud kindlasti kerged”. Positiivsena tõi ta välja, et piirkonna inimesi hoiti sellele vaatamata koos.

“Sealt lähemegi edasi. Vaatame, kui palju tegusaid liikmeid on, ja eks me proovi ka uusi liikmeid kaasata. Katsume töötajaid leida, mis büroole on ette nähtud. Tahaks Keskerakonna mainet natukene tõsta ja juhatuse poolt natuke aktiivsemaks teha,” rääkis ta.

Undrest sai piirkonna juhiks 44 häälega Aivar Aru kuue vastu. Endine piirkonna juht Janne Nurmik ametisse tagasi ei kandideerinud. Kokku osales piirkonna 301 liikmest hääletusel 57. Piirkonna juhatusse valiti lisaks Undrestile Aivar Aru, Jaanika Rikko, Helle Sulg, Larissa Koppel, Liina Jürisson, Rainer Helde ja Urve Lillimägi. Mai alguses oma volitused peatanud juhatuse kaheksast liikmest kandideeris tagasi üksnes Helde.

Tõnis Kipper lahkus erakonnast

Laupäevase konverentsi järel esitasid Keskerakonnast väljaastumise avalduse piirkonna eelmisse juhatusse kuulunud Ülle Lätt, samuti varasema juhatuse liige Tõnis Kipper. Viimase sõnul ei meeldinud talle, et asju aeti üle piirkonna juhatuse ja kohalikke ei usaldatud. Kaheksateist aastat partei liige olnud Kipper ei mäleta, et varem sellist käitumist nii palju oleks olnud.

Samas ei kahetse ta neid aastaid. “Tänu sellele olen saanud tuttavaks väga paljude toredate ja mõne vähem toreda inimesega. Aga pärast lahkuminekut ei hakka ma kauaaegsest teekaaslasest kindlasti halvasti rääkima,” sõnas ta. Mõnda teise erakonda Kipper astuda ei kavatse.

KOMMENTAAR

Janne Nurmik: loodetud muutust ei ole me siiani näinud

3. juunini Saaremaa piirkonda vedanud inimesed lootsid, et erakonna uus esimees Jüri Ratas toob Eesti suurimasse parteisse ka avatud, õiglase ja läbipaistva juhtimisstiili ning kommunikatsiooni. Mul on kahju, loodetud muutust ei ole me siiani näinud.

Saaremaa senise juhatuse kogetu näitas, et keskkontor ei arvesta piirkonna juhatuse arvamusega, meie ettepanekuid kuulda ei võetud või neid ignoreeriti. Kõige selle taustal kerkis küsimus, kui keskkontor teab Tallinnas absoluutset tõde piirkondade arendamise ja juhtimise osas, milleks piirkondlikke juhatusi üldse vaja on?

Tegelikult oli erakonna aseesimees Jaanus Karilaid juba jaanuaris pannud lauale variandi, et Saaremaa piirkonna juhtimisse ja arengusse peavad värske hingamise ja uued tuuled tooma endised keskerakondlased Mihkel Undrest ja Aivar Aru, kes oli veel 15. maini Reformierakonna liige. Siinkohal väide, nagu seisnuks praegune juhatus neil tee peal ees, paika ei pea.

Juhatus kogunes mitmel korral Undresti ja Aruga kokkusaamiseks, Kuressaare büroo oli kokkulepitud aegadel avatud, juhatuse liikmete telefonid sisselülitatud, erakonna siselist ja Saaremaa keskerakondlaste Facebooki lehekülg töötasid. Lisan siinkohal, et neil kohtumistel käis Mihkel Undrest üksinda. Palusin Arul ja Undrestil tulla ka 3. märtsil toimunud aastakoosolekule. Nad ei tulnud.

Väide, et keskkontor pakkus mulle arendusjuhi kohta, aga mina seda ei tahtnud, puhas tõde ei ole. Peasekretär soovis, et selgitan välja, milliseid positsioone tahavad Saaremaa piirkonna juhtimises Aru ja Undrest, ning mulle jääb see, mida nemad ei taha. Siinkohal minu koostöötahe rauges.

Janne Nurmik, endine piirkonna juht