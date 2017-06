JUHTKIRI: Tule torni, tuletorni!

Kuigi majakad on algselt ehitatud ikka selleks, et need merel seilajaid ohtude eest hoiataksid, on neil maad mööda liikuvatele kahejalgsetele hoopis vastupidine mõju. Vähe leidub neid, kes tuletorni uudistades “sinna üles” ronida ei tahaks.

Mõnel pool seda ju saab – näiteks Saaremaa sõsarsaarel Hiiumaal. Vaade kõrgelt Kõpu või Ristna tuletornist on tõepoolest lummav. Miks ei võiks ka Saaremaa tuletornid avatud olla, on nurisenud mõnigi külaline. Saarlastest endist rääkimata.

Seetõttu on MTÜ Sõrve Tuletorn plaan mustvalge hiiglane riigi sünnipäevaks avada igati kiiduväärt. Tõsi, torni turvaliseks muutmiseks on tarvis üksjagu raha. Kulutused aga on seda väärt. Ja kindlasti tasub ära kümnetel ja kümnetel trepiastmetel ronimise vaev neile, kes seal end ülalt avanevat panoraami imetlema sätivad.