Kuressaare ilm läks väga palju soojemaks

Esimesed 24 tundi Kuressaare uues ilmajaamas tõestasid: Roomassaarega võrreldes on ilm kõvasti soojem.

“See oleks nagu nii, et Roomassaares on talv ja Kuressaares suvi,” ütles linnapea Madis Kallas eile kella 11 paiku mõõdetud 5-kraadise temperatuurierinevuse kohta. Kallase sõnul näitab see, et ilmajaam oli tõesti vajalik.

Juba habemega probleem, et mereäärset Roomassaare külmemat ilma kajastati Kuressaare pähe, on seega lahendatud. Enam ei pea Kuressaarest inimestele ekstra teatama, et tegelikult on meil soojem kui andmed näitavad.

Täna peaksid uued ilmaandmed olema kajastatud näiteks ka Eesti Rahvusringhäälingus. „Andmed tulevad ilmateenistusest ja nendest siis lähtuvad ka meie eetriilmateated,” selgitas ERR-i pressiesindaja Silver Kuusik.

Visit Saaremaa juhi Ergo Oolupi sõnul on neil kavas muudatused Saaremaad tutvustaval kodulehel ning sinna tuleb kindlasti Kuressaare ilmanäit.

Ilmajaama üle tundis rõõmu ka Saaremaa Spa hotellide juht Laura Sohvie Liblik. Tema sõnul aitab selline info turistide tulekule vaid kaasa. Palju on selliseid külastajaid, kes pole eelnevalt broneeringut teinud, kuid ilusa ilmaga võtavad teekonna saarele ette.

Kõvasti soojem ilmanäit paneb neid vast just Kuressaare kasuks otsustama, selmet sõita näiteks Pärnusse. Libliku sõnul on nad probleemi lahendamisele isegi kaasa aidanud, paigaldades Meri hotelli rõdule ilma näitava veebikaamera.

Pärna tänaval külalistemaja pidavad Helli ja Tõnis Koppel imestasid, et kas tõesti on ilmaerinevus nii suur. „Meil on üldiselt ikka parem ilm kui mandril,”märkis Tõnis Koppel, et nüüd saab ju aina paremaks minna.

Koostöös keskkonnaagentuuriga paigaldatud õhutemperatuuri ja õhuniiskust mõõtev ilmajaam läks maksma üheksa tuhat eurot, millest enamik saadi riigieelarvest.

Linna omaosaluseks kujunes paar tuhat eurot.

Eile Tehnika tänaval mõõdetud temperatuuridest oli selgelt näha, et Roomassaare temperatuur on mere läheduse tõttu vast stabiilsem, samas kui päevasel ajal teeb Kuressaare mõõdik korraliku tõusu.

Vaata graafikat: http://www.saartehaal.ee/wp-content/uploads/2017/06/Temperatuurid-copy.pdf