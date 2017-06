Liiva uue lihaäri esimeseks kliendiks osutus tõeline prominent

Muhu südames avas just uksed värske kohaliku lihakraami kauplus ja peagi stardib selle kõrval ka restoran. Mõlemal üks tuulest kantud nimi TUUL.

Otse Liiva Konsumist üle Kuivastu maantee asub kena kollane hoone, millest mööda vaadata on raske. Hästi ülesvuntsitud hoone sobib Liiva keskusse kui valatult. Selles majas TUUL pesitsebki.

Asja käimalükkaja, Muhus elav ja tegutsev ettevõtja Kalev Raidjõe tõdes, et uus lihaäri on ametlikult avatud läinud reedest. Kõige esimene ost sooritati aga juba avamise eelõhtul ja selle tegi tõeline prominent – president Kersti Kaljulaid.

Ikka aastaringne

Restoran avatakse niipea kui vähegi võimalik. Raidjõe kinnitusel on kõik selleks tegelikult valmis, vaid pisiasjad on veel n-ö lihvimisel. Kuigi restoran on sisuliselt lihaäri sõsar, ei hakka TUULe menüü koosnema ainult liharoogadest.

Raidjõe kinnitusel leiavad ka veganid sealt neile meelepärast. Restorani peakokk on Saaremaa mees Kert Ränk, kes on varem töötanud näiteks Tallinna vanalinnas asuvas restoranis Cru. Seal töötades on Ränk pälvinud ka Eesti aasta koka tiitli.

Kalev Raidjõe tunnistas, et töötajate leidmine ei ole olnud lihtne. “Mõlemasse (ärisse ja restosse – toim) oli ja on raske töötajaid leida. On veel mõned vabad kohad, kuid suuremalt jaolt oleme n-ö olemas,” nentis ettevõtja.

Väike unistus

Kokkusaadud meeskonnad on Raidjõe kinnitusel aga väga tublid. “Loomulikult õpime töö käigus ka klientidelt, kuna iga selline projekt on mingil määral erinev, mingeid valmis mudeleid kuskilt üle võtta ei saa,” märkis ta.

Lihaäri on muhulastel kindlalt plaanis lahti pidada aasta ringi ehk tegemist ei ole mingi suvehooaja projektiga. “Lihaäri ei ole lihtsalt pood, vaid me tõesti ise otsime need loomad, otse kasvatajate käest, ja organiseerime nad atesteeritud tapamajasse, nii et tagasi saame ka selle sama looma keha,” kirjeldas Kalev Raidjõe. “Meile saabub siis juba jahutatud rümp.”

TUULes toimub selle saabunud liha väärtustamine ehk lõikumine sellistesse lihagruppidesse, mida lihaäripidajad vastavalt nõudlusele paremaks peavad. “Seda nõudlust tekitab ka restoran,” kinnitas Raidjõe. Koostöös restoraniga tehakse ka näiteks grillimiseks mõeldud tooteid.

“Loodame olla parim partner kõigile klientidele ja ka toitlustust pakkuvatele ettevõtjatele, mis puudutab punast liha,” lausus Raidjõe. “Lõpptulemusena on see ikkagi maitseelamus, miks otsitakse kvaliteetset toorainet, millest süüa teha.”

Lihaäri loosung on Kalev Raidjõe sõnul “Tuules kasvanud”, mis tähendab, et kavatsetakse pakkuda vaid nende loomade liha, kes on kasvanud vabalt ava- ja rohumaadel ning rannaaladel.

“Ja lisaunistusena kõikidelt saartelt – Muhust, Saaremaalt, Hiiumaalt, Vormsilt ja mujalt. Paikadest, kus on tuulisem kui mandril,” sõnas Raidjõe.