LUGEJA KÜSIB

Olen tudeng ja otsin suveks tööd. Nägin kuulutust, kus otsitakse teetöölisi, kelle ülesandeks teede aluste ehitamisel ja asfaltkatte paigaldamisel abitööde tegemine. Kas selle töö juures on midagi ohtlikku, millega peaksin arvestama?

Vastab Rein Reisberg, tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant:

Teetööd võivad tunduda ohutu tegevusena, ümberringi värske õhk ja aeglaselt liikuvad masinad. Tegelikult esineb ohte ka teetöödel. Meie kliima ei võimalda asfalteerimistöid aastaringselt teha ja seetõttu tuleb sobivaid tingimusi intensiivselt kasutada, et üle Eesti enam kui miljon tonni asfaldisegu hooajaga paigaldatud saaks.

Tööga kiirustades ununevad aga või jäetakse tähelepanuta mõned olulised asjad, mida teetööliste tervise kaitseks tuleb teha.

Üks ohuallikas on asfalditööd. Töökohale toodud asfaldisegu on paigaldamisel väga kuum, seetõttu tuleb jalgade kaitsmiseks kasutada kuumakindlate taldadega (tähis HRO) kaitsejalanõusid.

Kuum asfaldisegu võib põhjustada nahapõletusi või naha allergilisi reaktsioone ning selle nahale sattumise vältimiseks tuleb kanda keha piisavalt katvaid tööriideid ja kuumakindlaid kindaid. Kuumast asfaldist eraldub aurusid, mis võivad korraks nuusutades tunduda meeldivana. Tegelikult on need tervisele ohtlikud ja võivad põhjustada hingamisteede haigusi, näiteks astmat.

Asfaldiaurude suurim lubatud keskmine sisaldus töökeskkonna õhus on enam kui sada korda väiksem näiteks atsetooni või bensiini piirnormist – see viitab asfaldiaurude ohtlikkusele. Seega on asfaldiaurudega kokkupuutumisel soovitatav kasutada alati hingamisteede kaitsevahendeid. Käsitsi tohib asfaldisegu laotada ainult erandkorras väikesemahuliste tööde puhul. Kui vähegi võimalik, tuleb vältida töötamist asfaldiaurude tekkimise kohas allatuult.

Teetöödel kasutatavad masinad, näiteks teerullid, liiguvad küll suhteliselt aeglaselt, kuid kohtades, kus samal ajal asuvad töötajad, on tavapärasest tugevam müra ja palju muid tegevusi, mis tähelepanu hajutavad. Seetõttu peavad töötajad olema hästi märgatavates riietes ning nii masinajuhid kui ka jalgsi liikujad peavad hoolega jälgima üksteise liikumisi.