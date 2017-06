Majanaabritelt varastanud naine lubas kahjud hüvitada

Seitsme aasta vältel Sõmera korteriühistu esimehena ühistule 11 000 euro suuruse kahju tekitamises süüdistatav naine nõustus kohtus kokkuleppemenetlusega ja teda karistati nelja kuu pikkuse tingimisi vangistusega.

Kohus tunnistas Tiina Kalapüüdja raha omastamises süüdi. Naine oli ühistu raha kokku summas 5057 eurot kandnud oma isiklikule kontole, märkides makse selgitusse “autokompensatsioon” või “makse”. Lisaks võttis ta 5697 eurot ühistu kassast. 8400 eurot on ta varem juba tagasi maksnud.

Kalapüüdja nõustus nüüd maksma kahe kuu jooksul korteriühistule veel 2000 eurot. Nõue oli esitatud 2612,22 eurole, kuid 612,22 eurost loobuti tingimusel, et asi laheneb kokkuleppemenetluses. Süüdimõistetu sai karistuseks nelja kuu pikkuse vangistuse ühe aasta pikkuse katseajaga. Lisaks tuleb Kalapüüdjal tasuda 1757 eurot menetluskuludeks.

Veebruaris ütles Tiina Kalapüüdja Saarte Häälele, et kümne Sõmeral korteriühistu esimehena tegutsetud aasta jooksul kulutas ta ühistu asjade ajamiseks oma raha, mida ühistu liikmed eriti agaralt kompenseerida ei tahtnud. “Ühistu juhatuse liikmed ei ole mitte üks lill selle aja jooksul maja jaoks liigutanud. Pidin üksi selle ühistu looma ja olin šokeeritud, et see asi niimoodi läks,” sõnas Kalapüüdja toona.

Tema sõnul oli arvestuslikult 130 euro omandamine igas kuus põhjendatud ja ta tõdes, et pabereid tehtud kulude kohta vormistatud pole. “Oleks võinud tagantjärele need paberid ju teha. Nad ei teinud,” märkis ta veebruarikuus.