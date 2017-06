Kuressaare lossihoovis asuva laululava kõrvale on paigaldatud silt, mis keelab laval sportimise.

Saaremaa muuseumi direktori Endel Püüa sõnul ajendasid silti panema suured treeningrühmad, kes käivad seal erinevaid harjutusi tegemas.

“Suur osa treeningust on astmetel hüpped ja seetõttu peavad töömehed pidevalt puust lavalaudu välja vahetama, mis on sportimise käigus katki läinud,” sõnas Püüa.

Samuti lõhuvad lava ka ratturid ja rulatajad, kes seal oma hulljulgeid trikke sooritavad. Muuseumi direktor ütles, et säärane probleem on kestnud juba mitu aastat ja ta loodab, et paigaldatud silt aitab lava säästa.

Teele Tilts