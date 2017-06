Läinud reede hommikul teatati politseile, et Mustjala vallas on mitmel karjääritöödel kasutatud masinal aknaklaasid lõhutud.

Kahjukannataja Alver Sagur ütles, et tema kellegi peale hammast ei ihu ja materiaalse kahju täpset suurust ei tea, kuid kahjud tuleb hüvitada. “Meil on siin väike saar, elame kõik külg külje kõrval ja tõesti kedagi karistada ei tahaks. Minu palve ja soov on, et masinad saaksid karjääris edasi toimetada ja töö jätkuda,” lausus Sagur.

Politsei on Kuressaarest pärit alaealiste lõhkujate isikud kindlaks teinud ja alustanud väärteomenetlust. Kolme lapse vanemad on Saguriga ühendust võtnud, juhtunu pärast vabandanud ja lubanud tekitatud kahju hüvitada.