Saare neiu kuulutati teadustalendiks

Maxima konkursil Tulevikutalent teadustalendiks kuulutatud saarlane Brita Laht kavatseb 1500-eurost stipendiumi ülikooliõpinguteks hoida.

Neiu sõnul aitab stipendium teda sammukese lähemale oma suurele unistusele – saada keemikuks või materjaliteadlaseks.

“See võit on minu jaoks suur au ja mulle tuli see väga suure üllatusena,” ütles Brita Laht Saarte Häälele. “Ma ei oodanud seda üldse, kuna tean, kui tublisid ja andekaid noori Eestis on.” Brita tunnistas, et konkurentide saavutusi kuulates jäi tal suu lahti: “Nad on nii tublid, tegelevad selliste asjadega, millest ma kuulnudki pole!”

Saarlane tõi näiteks teadustalendi kategoorias kolmanda koha saavutanud tüdruku, kes on vaid 12-aastane, ent juba võitnud tähtsaid konkursse. “Mul on hea meel, et lapsed juba nii noorelt teaduse juurde jõuavad,” lausus Brita.

Brita on tänulik oma uurimistöö juhendajale Riinu Härmasele Tartu ülikoolist. “Tema süstis minusse huvi teaduse vastu ja hakkas minuga tegelema, kui kaheksandas klassis õppisin,” rääkis Brita. “Ta on väga tore ja abivalmis inimene.”

“Brita Laht on oma noorusele vaatamata juba arvestatav teadlane,” põhjendas Maxima Eesti avalike suhete juht Katja Ljubobratets žürii otsust anda teadustalendi tiitel just Saaremaa ühisgümnaasiumi tulevasele abituriendile.

Oma uurimistööga Maxima komposteeruva kilekoti ja kolme erineva plastkomposiidi biolagunevuse kohta on Brita Laht võitnud mitmeid konkursse.

Neiu oma hinnangul on neist olulisim õpilaste teadustööde riikliku konkursi 1. preemia.

Brita kuulub ka Euroopa noorteadlaste konkursil Eesti delegatsiooni, kus ta saab oma tööd esitleda juba rahvusvahelisel tasandil. Brita on pälvinud õpilaste teadustööde riiklikul konkursil Tartu ülikooli loodusteaduste eripreemia, võitnud keskkonnaalaste uurimistööde konkursi, tunnustatud mitmel korral eripreemiatega Eesti koolide teadusteatrite festivalil ning võitnud lugematul arvul esikolmikukohti keemiaolümpiaadidel.