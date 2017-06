Eesti maanteeameti registri väljavõtte andmeil on eestlased laiemalt mootorpaadiusku, ent saarlased on jäänud vankumatult truuks sõudepaatidele.

Eestis on tänavu registrisse kantud ühtekokku 31 193 veesõidukit, mis on 1385 võrra rohkem kui aasta tagasi samal ajal. Saare maakonnas on samal ajal registris arvel 1900 veesõidukit.

Maanteeameti sõidukite registriosakonna peaspetsialisti Aime Parve andmeil on neist väikelaeva kategooriasse kuuluvad 903 sõudepaati, 50 purjejahti, 508 mootorpaati, 118 pigem vanemat kalapaati ja 10 jetti. Alla 12-meetriste laevade arvestuses on maakonnas registreeritud veel 254 erinevat kalapaati, 25 mootorpaati, üks spetsiaalselt päästetöödeks mõeldud paat, 10 sõudepaati ja 21 tööpaati.

Sel aastal on Saare maakonnas esmaselt registreeritud 20 erinevat veesõidukit. Neist kahekümnest tänavu registreeritust 11 on sõudepaadid, üks spetsiifilisem kalapaat ja ülejäänud oma tüübilt mootorpaadid.

Veesõidukite ehitusaastad on seejuures n-ö seinast seina, vanim tänavu registrisse kantutest on valmistatud 1974. aastal. Tegemist on Sorsaga.

Kõige uuemad on alles tänavu ehitatud paadid. Neist enamik on erinevad saaremaised Kasse paadid, aga leidub ka vähemalt üks saarlane, kes on sel aastal soetanud endale Alunaudi uudismudeli AC-18CC ja Tuna 410 mootorpaadi.