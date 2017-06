Pikkade traditsioonidega Sõrvemaa laulupühal lauldi ja tantsiti tänavu Salme kultuurimajas.

Järjekorras 154. Sõrvemaa laulupühal osalesid Salme mudilaskoor ja lastekoor (dirigent Karin Pulk), Salme 7.–9. klasside segarühm (juhendaja Merle Sillavee), Sõrve maakoor (dirigent Anu Lepik) ja külalisena Pärnumaalt naisrühm Surju Sõbratarid (juhendajad Ülle Alanurm ja Dea Haas). Tuleval aastal tähistatakse 155 aasta möödumist esimesest Sõrvemaa laulupühast. Siis on külla oodata ka Göteborgi Eesti segakoori. Pidu kavatsetakse korraldada Salme laululaval.

Salme kultuurijuht Maire Sillavee ütles Kadi raadio “Keskpäeva” saates, et Sõrvemaa laulupüha puhul ei saa rääkida rutiinist või kohustusest pidu igal aastal korraldada. “Ainult ümmargused tähtpäevad on laulupeolised ja koorilaulule pühendatud olnud, aga vahepealsetel aastatel oleme improviseerinud kontsertidega, kus on ka rahvatantsu ja külaliskollektiive jne,” selgitas ta, kuidas on välditud üksluisust.

aastal Massinõmmel toimunud Sõrvemaa laulupüha oli esimene laulupidu Saaremaal ja esimesi omataolisi kogu Eestis. Selle korraldasid pastor Martin Körber ja köster Peeter Südda.

Kultuuritoimetus