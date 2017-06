Jaanipäevast hakkavad praeguse Torgu vallamaja esist punaväelaste mälestusmärgi asemel kaunistama Carl Bulla ja Ljubov Hermanni mälestuspingid.

Torgu volikogu esimees ja Mõntu sadama omanik Mihkel Undrest ütles Kadi raadio “Keskpäeva” saates, et punaarmeelaste monument viiakse tagasi selle algsesse asupaika Mõntu sadamas, kust see kunagi mere pealetungimise tõttu ära viidi.

“Kooskõlastused on kõik saadud, koht Mõntu sadamas välja valitud ning katsume selle nädala jooksul platsi ette valmistada ja nädala lõpu poole ta üle viia. Ja rahulikult mõne külalisega avada, nagu asi peaks olema,” rääkis Undrest.

Jaanipäeval, 24. juunil avatakse praeguse vallamaja, tulevase Carl Bulla muuseumi juures aga mälestuspingid Bullale ja kunagisele miss Saaremaale Ljubov Hermannile.

Torgu volikogu esimees Luule Aadussoo ütles Saarte Häälele, et monumendi tagasiviimine Mõntusse on õige otsus, kuna praegusse kohta ei sobi see kuidagi. Ta lisas, et mälestise paigaldamine vallamaja juurde 1966.–67. aastal oli üldse kummaline, kuna selle võinuks viia näiteks kalmistule. Aadussoo sõnul on Mõntus selle jaoks aga väga sobiv koht teiste mälestusmärkide juures, mida ka pidevalt hooldatakse.

Kuna jaanipäevaga samale päevale langeb ka surnuaiapüha, tellitakse linnainimestele buss, mis väljub 9.30 ja millega nad saavad kalmistul ära käia, seejärel osa Iide külas vallamaja juures mälestuspinkide avamisest ja pärast ka linna tagasi. Bussikoha broneerimiseks saab end kuni 14. juunini eelnevalt registreerida Luule Aadussoo telefonil 52 53 486.