Taritu segakoor tähistas 105. aastapäeva

Taritu rahvamajas kõlas pühapäeval taas kohaliku segakoori võimas ja kaunis laul.

Koorivanem Erna Niidu sõnul on Taritu segakooris praegu 29 aktiivset liiget, kes kõik pühapäevasel kontserdil Taritu rahvamajas ka kohal olid.

Kuigi koor ise saab iga aastaga vanemaks, on lauljate keskmine vanus viimastel aastatel langenud. Kui paar aastat tagasi oli kooriliikmete keskmine vanus 49, siis praegu on see 46. “Olen ikka statistikat pidanud,” märkis Niit ja selgitas, et sel aastal tuli koori noori lauljaid juurde.

Pesamuna Lovise Pärna on alles kaheksa-aastane. “Ta käib kogu aeg proovis kohal ja pühapäevasel kontserdil laulis ta kõik laulud peast,” kiitis koorivanem. Koolilapsi on kooris teisigi ja nii on järjepidevus tagatud, kinnitas Niit. Ta toonitas, et elujõuline on koor olnud kogu tegutsemisaja jooksul ja ühtegi pausi pole sisse tulnud. Koori vanim liige on aga 91-aastane Heino Laht.

Viimased viis aastat on koorijuht olnud Anneli Tarkmeel. Erna Niidu sõnul on ta koori tublisti edasi arendanud. “Ta on nõudlik ja samas humoorikas,” sõnas koorivanem, lisades, et koor on Tarkmeele juhtimise all väga ühtlaseks muutunud. “Üldse oleme me kooris omavahel suured sõbrad,” kinnitas Niit.

Pühapäevasel kontserdil esitati ka eesti rahvalaul “Muru Antsu ainus ingel”, mis oli 1912. aastal Taritu segakoori esimene laul. Teine oluline laul koori repertuaaris on Karl August Hermanni “Oh laula ja hõiska”, mis on koori lipulaul. Lisaks Taritu segakoorile astusid pühapäeval üles Sõrve maakoor, Lümanda külakoor ja Karja segakoor.

Taritu segakoori kutsus 105 aastat tagasi kokku koolmeister Mihkel Niit. 1938. aastast on koor osalenud kõigil üldlaulupidudel. Alati on osaletud kohalikul Taritu laulupeol, mis tänavu tuleb juba 56. korda.