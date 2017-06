Õpilaste arv maakoolides aina kahaneb ja õpetajaid on sinna üsna raske leida. Seetõttu on mõnigi omavalitsus pidanud koolis klasside arvu kärpima – Saaremaal tehti seda viimati Kihelkonna koolis. Otsus on langetatud ka Leisi keskkooli gümnaasiumiosa sulgemise kohta.

Sageli avaldatakse arvamust, et väikestes maakoolides pakutava hariduse tase pole ikka see, mis suurtes (linna)koolides. Just sellesama – õpilaste ja õpetajate nappuse tõttu. Ometi kinnitavad kaks tänavust kuldmedaliga lõpetajat – üks Orissaare gümnaasiumist ja teine Leisi keskkoolist –, et väga hea hariduse saab ka väikesest maakoolist. Peaasi, et ise töökas ja õpihimuline oled. Kui õpilasi vähem, jagub õpetajal nende jaoks rohkem aega ja tähelepanu, kui see ehk suures kollektiivis võimalik oleks.

Need kaks kuldset maakooli lõpetajat – Tõnis-Kristjan Nava ja Miina Hõbenael – on suurepärased näited ka sellest, et meelepärast tegevust, mis puutub huvialadesse, leiab ka maal elades ja maakoolis õppides. Ole vaid ise hakkaja.