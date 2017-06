Tänavu jaanuaris möödus 85 aastat päevast, mil Jaani koguduse liige Jüri Rattur kinkis kodukirikule Saksamaal valmistatud 106-kilose 56 sentimeetri kõrguse ja 58 sentimeeri pikkuse tilaga terasest kella.

1932. aasta 9. jaanuari ajaleht Saaremaa annab lugejaile teada rohketest õnnetusohvritest Ratturi perekonnas. Jüri Rattur otsustas pühakojale kella kinkida oma õnnetult surma saanud kolme poja ja teiste taevastele radadele läinud suguvõsaliikmete mälestuseks.

Eelmise sajandi alguses, 1901. aastal võttis Jüri Ratturi isa ühes noorema pojaga kahemastilisel purjekal Neiu Ida ette teekonna Saaremaalt Vindavisse (Ventspils – toim), et toimetada Lätimaale kivilaadung. Meri võttis aga tugevas tormis saarlaste laeva koos meestega.

“Hukkunud laev ja meeste laibad jäid kadunuks. 1917. aastal kadus sõjamöllus üks Jüri Ratturi poegadest. Sama saatus tabas ka Juhan Ratturi poega.

1919. aasta oktoobris sõitis lahtisel purjepaadil Naissaarest välja Jüri Ratturi teine poeg, et minna Tallinna, kuid sügisesed tormi-iilid matsid paadi lainetesse. Pool aastat hiljem sõitis purjelaev Saarlaid Paldiski lähedal miini otsa. Hukkus laevas olnud Jüri Ratturi esimene poeg,” avaldas ajaleht Saaremaa Ratturi pere kurva loo.

Kella vaatamiseks ei peagi torni ronima

Hukkunud meremeeste ja muul viisil õnnetult surma saanud Ratturi pereliikmete mälestuseks tõmmati 85 aastat tagasi Väikese väina äärse 1703. aastal valminud Jaani kiriku torni kell, millelt võib lugeda piiblisalmi “Tulge tagasi inimese lapsed”.

Jaani kiriku klassitsistliku nõelkiivriga läänetorn valmis alles 1842. Aastakümnete jooksul on pühakoda mitu korda renoveeritud. Kümme aastat tagasi 30. juunil avati ja pühitseti kirik taas pärast remonti. Restaureerimisfirma Rändmeister töömehed tegid kirikule uue ilusa kivikatuse ja puidust vahelae.

Kirik on endale nime saanud Johannes Almuseandjalt, keskajal tegutsenud pidalitõbiste varjupaiga kaitsepühakult.

2007. aasta oli Jaani kiriku jaoks tähelepanuväärne ka selle poolest, et enam kui kuu pärast pühakoja taaspühitsemist kinkisid Ratturid oma suguvõsa kokkutulekupäeval kirikule lõuendi, millel on kujutatud tornis asuvat kella.

Lõuendil on tekst, mis annab kirikulistele teada kella saamisloo.

“Mitte igaühel ei ole võimalik seda kella kirikutorni vaatama minna. Nüüdsest on kirikukell kõigile nähtav kirikusse sisenedes,” rõhutas Ratturite suguvõsa kokkutuleku programmijuht Aarne Põlluäär kümme aastat tagasi.

Suure töö Ratturite suguvõsa uurimisel on ära teinud aastaid Kuressaare linnavalitsuses maakorraldaja ametis olnud Piret Laid.

Suguvõsa kokkutulekul 4. augustil 2007 esitleti ka Ratturite suguvõsa üsnagi mahukat detailset kroonikat. “Just selles trükises kirjapandu annab meie suguvõsa inimestest täiusliku ülevaate. Selles on ära toodud ka Jaani kiriku kella lugu, mis avaldati 1932. aasta ajalehes Saaremaa. Mind ristiti selles kirikus. Kui olin noor, siis räägiti meiegi peres kirikule kingitud kellast, aga nagu noored ikka, ei osanud ma selle tähtsust veel mõista. Alles nüüd, kümme aastat tagasi, kui meid oli koos koguni 375 inimest, kõige kaugemalt tulnud Ratturid Austraaliast, mõistsin meie suguvõsas toimunut,” mõtiskles Helgi Aas, Ratturite suguvõsa vanima liikme, märtsis saja-aastaseks saanud Armilde Haameri noorem tütar.

Kirjapandu aitab mõista ajalugu

Helgi Aas ja tema abikaasa Aare peavad väga tähtsaks nii pere- kui ka suguvõsa liikmete kohta talletatud kirjasõna. Õnneks on Ratturite suguvõsal sellega vedanud. Väike-Pahila küla Opi talu pere loost on suures osas Willem Ratturi mälestuste põhjal kirjutanud Aarne Põlluäär. Muide, Opi talu asutamisest, kus esimesed peremehed olnud Tilga Mihkel, Toomas Rattur, Mihkel Rattur, Jaan Rattur, möödub tänavu 310 aastat.

Helgil on tallel väljalõiked ajalehtedest, kus Ratturitest kirjutatud. Nimekaid inimesi on palju. Nende hulgas on tohtrid Maie-Ly Haavel ja Heidi Ingrid Maaroos.

Ajalehes Oma Saar ilmus 4. oktoobril 2008 Urmas Kiili lugu “Pealtnägija: Saaremaa juurtega kapteni mälestused”. Tolle aasta augustikuus ilmus Austraalias Saaremaalt pärit meremehe Wello Ratturi mälestuste raamat.

Wello vanaisa oli Kaarel Rattur, kes kirjutas omal ajal rohkesti ajaleheartikleid ja seilas mööda meresid, kuni jäi laevaga Neiu Ida kadunuks. Niisiis on ka Austraalias trükitud raamatus meremehe nimi, kelle mälestuseks heliseb Jüri Ratturi annetatud kell Jaani kiriku tornis.

Mälestusteraamatu autor Wello Rattur (1908–2003) elas 95-aastaseks. Austraaliasse asus ta elama 1949. aastal Jaani kirikule kella kinkimise ajal oli ta seega 24-aastane.

Raamatu teises osas kirjutab Wello Rattur Urmas Kiili sõnul sellest, kust ta pärit on ja mida teinud. Seega ka elust Saaremaal.

“Wello oli minu vanaema vennapoeg. Ma ei ole ise seda raamatut lugenud. Võib-olla kunagi õnnestub. Igal juhul olen huvitatud,” märkis Helgi Aas.

Nüüd, kus kirikule lõuendi kinkimisest ja Ratturite suguvõsa kokkutulekust saab peatselt kümme aastat ning kirikule kella kinkimisest möödus jaanuaris 85 aastat, mõtlevad suure suguvõsa liikmed, kuidas neid tähtsündmusi meenutada.

“Suurt kokkutulekut me sellel aastal ei korralda, see tuleb järgmisel aastal, et tähistada samal ajal ka Eesti vabariigi sajandat sünnipäeva. Kellel on aga võimalik augustikuu alguses Jaani kirikusse missale tulla, siis meenutame kindlasti kümne aasta tagust kokkutulekut ja lõuendi kinkimist ning mälestame Jüri Ratturit, kes kirikule suure 106-kilose kella kinkis,” ütles Aarne Põlluäär.