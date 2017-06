Lasteaiad heitsid peret

Meie Urvakesed…ja lähevadki kooli

Käes on aasta kõige ilusam aeg. Lasteaedadest lähevad teele uued lennud. Nii alustavad uut teed ka Kärla lasteaia Urvakesed.

Kes või mis on Urvakesed? Urvakesed puuokstel annavad oma õitsemisega märku kevadest. Meie Urvakesed on olnud läbi aastate säravad, rõõmsameelsed ja ettearvamatu mõttelennuga nagu kevadised hommikud oma värskuse ja rohelusega ning kevadilm oma vingerpussidega. Urvakesed on hoolivad, nutikad, särasilmsed, organiseerijad, abivalmis ja tegutsemishimulised lapsed. Urvakestele meeldib laulda, tantsida, uurida, avastada, konstrueerida, kujundada ja näidelda.

Urvakesed on tegutsenud omakujundatud kohvikutes, mänginud etendustes, uurinud loodust ja organiseerinud erinevaid mänge. Urvakestega koos oli tore tegutseda. Urvakesed on usaldusväärsed ja nendega sai sõlmida kokkuleppeid.

Urvakesed tundsid rõõmu headest sõnadest, hoolimisest, üksteisele jagatud positiivsetest emotsioonidest ja julgusest vestelda “Karude koosolekutel”. Urvakesed oskasid märgata ja nende jaoks oli oluline, et on olemas sõber, keda abistada ja kes sind keerulistel hetkedel toetab. Urvakesed ütlesid, et neile meeldis lasteaias tarkusi õppida. Urvakesed teavad, et harjutamine teeb meistriks, et mida ei saa jõuga, seda saab nõuga, et mida sa endale ei soovi, seda ära tee teisele ning et targaks ei sünnita, targaks õpitakse.

Tarkuste kõrval on Urvakeste jaoks olulisel kohal ka unistused. Eelmisel kevadel külastasid meie rühma Kärla kooli IV klassi õpilased, kes lasteaias olid samuti Urvakesed olnud. Koolilapsed meenutasid oma lasteaiaelu ja rääkisid öölasteaiast. Nii sai alguse Urvakeste unistus, mis täitus kaks nädalat enne lõpupidu. Koolieelikud said koos nooremate rühmakaaslastega veeta ühe öö lasteaias. See oli laste jaoks üks meeldejäävamaid üritusi.

Koosveedetud aeg Urvakestega on läbi saanud. Urvakesed oma laia silmaringiga olid aeg-ajalt teejuhtideks ka täiskasvanutele. Lasteaiast lahkub iga Urvake oma tarkuseterade ja uute unistustega. Olen kindel, et iga Urvake leiab suurtest avarustest üles oma päikesekiire, mis aitab täita tema unistusi.

Aitäh lapsevanematele usalduse ja koostöö eest! Soovin teile päikselist suve ja rõõmsat koolitee algust sügisel.

Marju Lipp, Urvakeste õpetaja

Aste lasteaia Mõmmik 2017. aasta lõpetajad.

Pildil 1. reas vasakult: Eva Mägi, Birgit Penjora, Chrystal Torn, Karel Mõtlep, Viktoria Aro, Ketter Jano, Brandon Rang, Kate-Riin Rand. 2. reas vasakult: Georg Kotkas, Keijo Janu, Otto Hendrik Kaunis, Sten Seeblum, Märten Lehissaar, Egert Adoson. 3. reas vasakult: Jaanika Vessik (õpetaja abi), Siiri Michelis (õpetaja), Maarika Ellermaa (direktor), Reet Lõugas (muusikaõpetaja).

Karu-Kati lasteaia 49. lend.

Pildil I reas vasakult Eliisa Kuivjõgi, Ketriin Rääk, Andreas End. II reas vasakult Merle Õunap, Maili Kaerma, Piret Tarkin.