Leiger riivas kapteni uinumise tõttu kaks korda merepõhja

TS Laevade uus parvlaev Leiger riivas ööl vastu 2. jaanuari reisil Heltermaa sadamast Rohukülla kaks korda merepõhja, sest üleväsinud kapten oli kaptenisillal uinunud.

Veeteede ameti ohutusjuurdluse kokkuvõtte järgi sõitis Leiger laevatee kõige ohtlikumal lõigul vähemalt üks minut ja 20 sekundit, ilma et kapten oleks laeva kontrollinud.

Kriimustas keret

1. jaanuaril kell 23.30 Heltermaa sadamast plaanipärast lisareisi alustanud Leiger riivas kell 00.25 kaks korda järjest Rukki kanali serva. Laevakere sai kriimustusi ja laev jätkas teekonda Rohukülla.

Leigeri põhjapuute põhjustas ohutusjuurdluse kokkuvõtte järgi hilinenud pööre, mis oli tingitud kapteni üleväsimusest, tähelepanu hajumisest ja lühiajalisest magama jäämisest navigatsioonisillal. Kapteni üleväsimist soodustas see, et ta ei usaldanud vanemtüürimehe võimekust juhtida laeva iseseisvalt Heltermaa ja Rukki kanalis.

Kokkuvõtte järgi ei korraldanud kapten laeval vahiteenistust, mis oleks taganud laeva ohutu navigeerimise. Ta ei kasutanud tõhusalt sillal olevaid navigatsioonisüsteeme, mis ei andnud hoiatussignaale, sest töötavate süsteemide alarmid olid välja lülitatud. Samuti ei olnud navigatsioonivahti kaasatud tekimeeskonna liikmeid.

Reeder soodustas

Juurdluse kokkuvõtte kohaselt ei hoiatanud vanemtüürimees kaptenit hetkel, kui ta avastas, et laev on Rohuküla sihilt kõrvale kaldunud, kuna puudus nõuetekohane omavaheline side.

Ohutusjuurdluse kokkuvõtte järgi soodustas TS Laevade tegevus kapteni üleväsimust, sest reeder ei andnud piisavalt aega laevapere liikmete treeninguteks ega määranud esialgseks perioodiks kapteni koormuse vähendamiseks kapten-juhendajat.

Tingituna avalikkuse suurenenud tähelepanust rakendas TS Laevad Leigeri tööle maksimaalse võimaliku koormusega. Juurdlus tuvastas, et põhjapuutega reis oli sel ööpäeval üheteistkümnes.

Uudistetoimetus/BNS

TS Laevad vassis jaanuaris

Saarte Hääl saatis jaanuaris TS Laevadele alloleva küsimuse ja sai vastuse Kaido Padarilt.

Toimetusse laekus vihje, et üks Leigeri kaptenitest on lahti lastud, kuna sõitis merel tuulise ilmaga millelegi otsa (kaldus kanali äärde vmt) ja mingil ajal ka kaile sisse nii, et laev oli mõlkis. Kuidas seda infot kommenteerite?

KAIDO PADAR (pildil): “TS Laevad ei ole aasta jooksul kedagi lahti lasknud. Pigem oleme ikka 120 inimest tööle võtnud ja konkursid korraldanud. Selle aasta jooksul on olnud lahkujaid ja need põhjused on olnud erinevad, näiteks ülekoormus, vastastikune kokkulepe. Kuna tööleping on alati kahepoolne, siis detaile me avalikustada ei saa. Laevadega on kõik hästi. Nii Tõll kui ka Leiger on saarlaste ja hiidlaste poolt hästi vastu võetud.”