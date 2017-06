Sügisel Kuressaares avatav Luce erakool peab läbima veel tegevuslubade komisjoni ja saama ministri kinnituse.

Kuressaare abilinnapea Tiia Leppik, kes sügisel koolijuhina alustab, ütles, et tegevusloa saamise aluseks olev arengukava on ekspertiisi läbinud ning sellega on kõik sisulised dokumendid korras.

Erakool alustab tänavu ühe I klassiga, kus hakkab õppima 12 õpilast.