Medalistid: hea hariduse saab ka maakoolist

Õpingute heade tulemuste eest kuldmedalit pälvivad abituriendid Tõnis-Kristjan Nava Leisi keskkoolist ja Miina Hõbenael Orissaare gümnaasiumist kinnitavad, et väga hea hariduse saab ka väikesest maakoolist.

“Arvan, et hariduse tase ei olene sellest, kas õpid linna- või maakoolis, vaid sellest, kui palju ise õppida tahad ja pingutad,” leidis tänavu oma koolilt Hea Eeskuju auhinna pälvinud Miina Hõbenael. “Võimalusi leiad alati.”

Miina sõnul on ta püüdnud igalt õpetajalt – nagu üldse kõigilt inimestelt, kes ta teele sattunud on – midagi õppida ja kõrva taha panna.

Miina kinnitas, et vaatab oma kooliaastatele tagasi suure heldimuse ja rõõmuga. “Olen õnnelik, et Orissaarde jäin,” lausus ta. “Üks väikese klassi plusse on see, et oleme väga lähedased, teine aga see, et õpetajal jagub meile rohkem aega ja tähelepanu. Nii on parem tööd teha.”

Väike kool pakub aktiivsetele õpilastele palju võimalusi – Miina tegeleb nii muusika kui ka näitlemisega, samuti oli ta sel õppeaastal kooli õpilas­esinduse president.

Oma otsust ei kahetse

“Ka mina olen seda meelt, et ka maakoolist on võimalik hea haridus saada,” ütles korduvalt Leisi keskkooli aasta õpilase tiitli pälvinud Tõnis-Kristjan Nava (pildil). “See on aga paljuski kinni õpilases endas. Ja maakooli puhul hindavad paljud õpilased rahulikumat õpikeskkonda.”

Nii eelistas ka Tõnis-Kristjan ise pärast Leisi keskkoolis 9. klassi lõpetamist jätkata õpinguid oma kodulähedase kooli gümnaasiumiosas. “Kuna ka osa sõpru jäi siia, tundus see mõistlik valik.”

Oma toonast otsust tegus noormees ei kahetse, seda enam, et ka Kuressaarest üsna kaugel elades on ta saanud tegelda asjadega, mis teda köidavad. Näiteks jalgpalli, näitlemise, mälumängu ja rahvatantsuga. Samuti kuulub Nava Reformierakonna noortekogu juhatusse, tegutsedes Saaremaa klubi juhina.

“Võimalusi millegi põneva tegemiseks leiad siis, kui otsid,” lausus noormees. “Kui ei otsi, ei pruugi need silma torgata. Niisiis on paljugi inimeses ja tema pealehakkamises kinni.”

Tõnis-Kristjani klassijuhataja Sirje Kanemäe hinnangul on noormees igati oma kuldmedalit väärt.

“Tõnis on väga hea ja kohusetundlik õpilane olnud kõik need 12 aastat,” kinnitas õpetaja. “Ta on esindanud kooli väga paljudel olümpiaadidel ja alati edukalt.” Kanemäe sõnul polegi Tõnis-Kristjani puhul oluline, kas tegu on reaal- või humanitaarsuunaga – noormehel on väga laialdased teadmised paljudel aladel.

Kuna Leisi kool on väike ja Tõnis-Kristjani klass samuti, tuleb õpilastel osaleda kõikvõimalikel üritustel. Seda on tulnud teha ka Naval, kes on osalenud nii valla, maakonna kui ka vabariiklikel mälumänguvõistlustel. Muide, mullu pälvis ta Leisi keskkooli võistkonna liikmena üleriigilises spordimälumängus “Bumerang” III koha.

“Nii kaasõpilased kui ka kooli personal kiidavad tema viisakust, rahulikku meelt ja abivalmidust,” loetles Sirje Kanemägi. “Loodame, et Tõnis-Kristjan on ka edaspidi sama edukas ja tubli.”

Olulised on teadmised

Miina Hõbenael tunnistas, et pidi väga heade hinnete nimel pingutama. “Eks teadmised tule ikka töö ja vaevaga – isegi siis, kui pea lõikab,” tähendas ta. Miina kinnitas, et ei õppinud spetsiaalselt medali nimel. “Olulisem on see, mida kooliajast enda jaoks saanud olen.”

Sügisel plaanib Miina õpinguid jätkata ülikoolis. “Kas majandust või mõnda reaalainet – ma ei ole veel otsustanud,” rääkis ta. “Ootan ära riigieksamite tulemused ja selle järgi vaatan.”

Tõnis-Kristjani sõnul ta spetsiaalselt medali nimel vaeva ei näinud. “Medal ei olnud minu jaoks eesmärk,” lausus ta. “Õppimine on mul alati korras olnud – kõigis ainetes neljad-viied.”

Viimasel veerandil täheldas noormees, et saaks viied kõigi ainete eest. “Siis võtsin end kokku,” rääkis ta, “parandasin oma seisu näiteks majandusmatemaatikas.”

Kristjani hinnangul annab kuldmedal tulevikku silmas pidades talle kindlasti teatud boonuspunkte. “Kuigi medal on kandideerimisel kasuks, aga kas just kaalukeeleks – seda ma ei usu,” ütles abiturient. “Pigem on medalil minu jaoks sümboolne tähtsus ja tähendus.”

Pärast kooli lõpetamist kavatseb Kristjan kaitseväkke astuda. Pärast ajateenistust on tema esimene valik Tallinna tehnikaülikooli majandusteaduskond.

“Ka Tartu ülikooli majandusteaduskond tundub üsna ahvatlev,” tunnistas ta.

Kui Orissaare gümnaasiumi lõpetaja pälvis viimati kuldmedali mullu, siis Leisi keskkooli lõpetaja neli aastat tagasi.

Tõnis-Kristjan Nava kuld võibki jääda viimaseks, sest kahe aasta pärast kooli gümnaasiumiosa suletakse. Tuleval õppeaastal uut 10. klassi enam ei avata ja õppeaastast 2019/2020 nimetatakse kool ümber Leisi kooliks.

8 kulda ja 12 hõbedat

Kuldmedaliga lõpetab tänavu gümnaasiumi kaheksa noort: Helina Koppel, Britha Kuldsaar ja Karita Süld Saaremaa ühisgümnaasiumist; Grete Kaal, Melani Nõu ja Ingrid Pruunlep Kuressaare gümnaasiumist; Miina Hõbenael Orissaare gümnaasiumist ning Tõnis-Kristjan Nava Leisi keskkoolist.

Hõbemedali pälvib tänavu 12 koolilõpetajat: Helena Ellermaa, Mari Kolk, Kerli Kuusk ja Marie Naak SÜG-ist; Karin Kreek, Caroly Käspre, Marie Pihlas, Kristiina Takkis, Brigitta Tool ja Triin Uussaar KG-st ning Mairo Kaev ja Riivo Riismaa Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumist.