Saare maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juht Raivo Peeters ütles eilses Kadi raadio “Keskpäeva” saates, et Kallemäe kooli puhul minnakse arvatavasti sulgemise teed.

“Riigil on ju hoopis kavalad mõtted Kallemäe kooliga,” ütles Raivo Peeters (pildil) saatejuht Tõnis Kipperile maavalitsuste kaotamise teema jätkuks. “On mõtted, et tuleval aastal see kool suletakse.”

Mis põhjusel, seda Peeters öelda ei osanud. Ta nentis vaid, et äsja uuendatud Kallemäe koolis on erivajadustega lastele supertingimused, ja seda kogu Eesti mastaabis. “Tundub, et see on suhteliselt otsustatud asi. Kuigi natuke veel arutatakse. Aga ilmselt riik seda teed praegu paraku läheb,” kinnitas Peeters raadioeetris veel kord ja lisas, et Kallemäe õpilased jagatakse arvatavasti tavakoolide vahel.

Haridus- ja teadusministeeriumist tuli Saarte Hääle päringu peale üsna lakooniline vastus. “Need kuuldused ei vasta tõele ning sellist varianti pole ka arutatud,” kinnitas ministeeriumi koolivõrgu osakonna peaekspert Krõõt Olo.

Sama kinnitas ka Kallemäe kooli direktor Kaire Kiil: “Kinni ei panda midagi ja lapsi jagama ei hakata.” Kiili sõnul on ministeeriumil küll plaan haldusreformi käigus tekkivate omavalitsustega läbi rääkida, et kool läheks riigilt vallale. “Kuid see on kokkulepete küsimus,” sõnas Kiil.