Kuressaare Rohu tänava kortermaja uue heleda välisfassaadi mäkerdasid naabermaja lapsed esmaspäeval bambusesodiga kokku.

“Küll nad on garaažikatustel jalutanud ja kive loopinud, aga see on küll nüüd suurem kahju,” tõdes kortermaja elanik ja ühistu liige Asta Leppik.

Naabritüdrukud kasutasid Rohu 1a kortermaja seina määrimiseks aianurgas kasvavaid bambuseid. Tüdrukute kamp tabati otse teolt. Lisaks rikutud otsaseinale oli hoov täis bambusesodi.

Leppik ütles, et politseid majaelanikud välja ei kutsunud, sest lastega sai ise räägitud. “Tüdrukutega koos oli kaks poissi, kes keelasid neil sodida, kuid poisse ei kuulatud,” rääkis Leppik.

Esialgu tüdrukud süüd omaks ei võtnud, kuid järgmisel päeval soovisid sodijad ise seina puhastama tulla. “Mina ei lubanud neil seda pesema hakata, sest see võib olukorra palju hullemaks teha,” lausus Asta Leppik.

Eilseks oli “seinamaaling” päikse käes küll veidi pleekinud, kuid vihmaga pidavat kõik uuesti erkroheliseks minema.

Seina vaatamas käinud spetsialistid soovitasid probleemiga kiiresti tegeleda. Asta Leppiku sõnul loodetakse sein puhtaks saada spetsiaalsete puhastusvahenditega, aga kui need ei toimi, tuleb sein uuesti üle värvida.

Kortermaja elaniku Indrek Kaesveldi sõnul võib värvitud pind maja fassaadil siiski välja paista ja üldmuljet rikkuda. Eelkõige teeb elanikke pahaseks see, et maja välisfassaad sai valmis alles eelmise aasta augustis ja nüüd on see ära mäkerdatud.

“Miks peab ilusaid asju rikkuma!?” lausus Leppik nördinult. Kaesveldi sõnul peavad majaelanikud veel õnnelikud olema, et maja seina auke pole tehtud.

Aktiivne korteriühistu on otsustanud kogu maja ja selle ümbruse korda teha, kuid säärane käitumine tekitab kõigis suurt meelehärmi ja nördimust.

“Kohe viin linnavalitsusele paberid, et saaks maja ümbruse ilusasti ära asfalteerida,” ütles Asta Leppik, avaldades lootust, et ka seinamure peagi lahenduse saab. Seda, kas nad lasevad seina puhastamisega tekkiva kulu sodijate peredel tasuda või mitte, ta veel öelda ei osanud.

Loo moraalina tahtsid elanikud rõhutada, et vanemad oma lastega räägiksid, mida tohib ja mida ei tohi teha. Nüüd kaaluvad Rohu 1a elanikud oma ja naabermaja vahele aia ehitamist, et niimoodi selgeks teha, kus on kellegi territoorium. Siiani pole seda tehtud, sest ei soovitud inimeste liikumist takistada.

Teele Tilts