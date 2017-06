Juba mitu kuud on Kuressaare gümnaasiumi metsa rajatav seikluspark tekitanud inimestel erinevaid küsimusi. Nii mõnigi lugeja on lehetoimetuse kaudu uurinud, miks ostab linn K-pargilt 1500 piletit.

Abilinnapea Mart Mäekeri sõnul on see justkui tasaarveldus. Maa-ala 7620-eurose üüri tasuvad üürnikud linnale 1500 piletiga, mille hind on 5 eurot.

Need piletid jagatakse omakorda Kuressaare kooliõpilastele. Mäeker lisas, et esialgse enampakkumise alghind oli 10 eurot ja selle K-park ka tegi, mis tähendab 120 eurot aastas. 1500 pileti maksumus 7500 eurot + 120 eurot teebki kokku 7620 eurot, selgitas abilinnapea.

Üks lugeja uuris aga, miks seikluspargi juures olev hoiatussilt on põhiliselt inglise keeles. Sellele küsimusele vastas linna pressiesindaja Kristiina Maripuu, avaldades lootust, et silt on siiski ajutine. “Lubatud on teksti tõlge võõrkeelde, kuid eestikeelne tekst peab olema esikohal ega tohi olla halvemini vaadeldav kui võõrkeelne tekst,” ütles Maripuu.

Teele Tilts